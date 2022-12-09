Полицейские офицеры — на скамье подсудимых

В Якутском городском суде рассматривают уголовные дела двух полицейских офицеров, обвиняемых в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями – майора Бориса Зернина и полковника Гаврила Тарабукина.

Дело полковника

Громкое дело замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Якутии Гаврила Тарабукина получило огласку на все страну, его обвиняют по ч.1 ст.285, ч.3 ст.30, ч.5 ст.191 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями и покушение на незаконную перевозку драгоценных металлов. Очередное судебное заседание по делу полковника и его двух сообщников состоялось в Якутском горсуде 7 декабря.

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Дело майора

Дело его коллеги, начальника Тиксинского линейного пункта полиции Бориса Зернина менее резонансное. Как сообщило управление УФСБ по Якутии, он вместе с работниками филиала „Аэропорт Тикси“ похитил горючее на общую сумму более 650 тысяч рублей. Начальник линейного пункта полиции Тикси был организатором всей преступной группы, которая из резервуара для хранения в аэропорту украла около тысячи литров керосина. В результате АО «АК „Полярные авиалинии“ был нанесен материальный ущерб в крупном размере.

Бориса Зернина обвиняют по ст.286 ч.1; ст.33 ч.3-ст.160 ч.3; ст.290 ч.5 п.п.б – превышение должностных полномочий, присвоение и вымогательство взятки. Судья Татьяна Егорова провела 8 судебных заседаний по этому делу, следующее назначено на 20 декабря. Защитником майора полиции выступает адвокат Михаил Карелин.

P.S. Напомним, что этим летом в Нерюнгринском ОВД прошел ряд задержаний высокопоставленных офицеров. Под следствием по делу о взятках оказались руководители подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и экономическими преступлениями и противодействию коррупции Лёвин и Гармаев, сообщает ТайгаПост. Так что еще два полицейских чина попадут на скамью подсудимых.