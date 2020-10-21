Полицейские Амгинского района обнаружили необычный тайник

В Амгинском районе Республики Саха (Якутия) при проведении профилактического обхода административного участка на территории нефункционирующего сельскохозяйственного предприятия полицейские заметили мужчину, который попытался скрыться, однако был остановлен. Им оказался ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за другие правонарушения 31-летний местный житель.

При осмотре места происшествия в здании заброшенной фермы правоохранители обнаружили два полипропиленовых мешка, принадлежащие мужчине, с растительным веществом зелёного цвета со специфическим запахом.

Проведённое экспертами-криминалистами исследование показало, что изъятое является наркотическим средством марихуаной. Общий вес составил около 2,5 килограммов.

Фигурант пояснил, что дикорастущую коноплю он собрал на окраине села, высушил её и планировал использовать для личного потребления.

Следователем отдела МВД России по Амгинскому району в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Санкция данной статьи в инкриминируемой части предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.