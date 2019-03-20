Полиция задержала группу молодых людей, громивших овощные киоски в Якутске

Сотрудники полиции задержали группу молодых людей, нападавших на киоски, где торгуют уроженцы Киргизии, сообщает Интерфакс.

«Молодые люди заходили в киоски, где торгуют овощами лица киргизской национальности и предлагали им прекратить работу. Такие факты зафиксированы в Якутске. В настоящее время такая группа молодых людей задержана сотрудниками полиции», — сообщает начальник межмуниципального управления МВД России «Якутское» Николай Кульбертинов.

Он призвал жителей Якутска отказаться от противоправных действий в отношении мигрантов и напомнил, что за такие деяния может быть как административная, так и уголовная ответственность.

Как сообщалось, 17 марта уроженец Киргизии в Якутске похитил и изнасиловал местную жительницу. Ей удалось сбежать. Обвиняемый был задержан и помещен под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование) и ч.1 ст.126 УК РФ (похищение человека).

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс, жители провели массовые выступления против мигрантов.

Глава Якутии призвал не допустить разжигания межнациональной розни и пообещал усилить в республике борьбу с незаконной миграцией и предпринимательством. Глава МВД Якутии Владимир Прокопенко дал указание провести дополнительные проверки в сферах, где используется труд мигрантов.