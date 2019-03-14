Полиция Якутии усилит работу на время проведения Кубка мира

В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности, предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений, иных противоправных действий в период проведения Кубка Мира по вольной борьбе в Якутске в период с 15 по 18 марта личный состав ОВД республики переходит на усиленный вариант несения службы.

В мероприятиях по обеспечению правопорядка будут задействованы сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии и частных охранных организаций. Для обеспечения безопасности дорожного движения будут дежурить автопатрули ГИБДД.