Полиция просит якутян изучать отзывы в Сети

В отдел полиции №2 МУ МВД России «Якутское» поступило заявление от 31-летнего жителя Якутска. Он пояснил, что ранее решил приобрести запчасти на свой автомобиль на одном из интернет-сайтов.

Он связался с менеджером одной из фирм, специализирующейся на продаже автозапчастей, через приложение сайта, чтобы уточнить детали покупки. Ему сообщили, что товар отправят из Ижевска и две двери автомобиля ему обойдутся в 85 000 рублей. Также он договорился о покупке стекла для автомашины со скидкой. После чего мужчина перечислил через онлайн-банк предоплату в сумме 90500 рублей и стал ждать отправки груза, но вскоре продавец перестал выходить на связь и отвечать на сообщения на сайте. Потерпевший пытался звонить по номерам, указанным на сайте, но никто не отвечал. Тогда мужчина начал искать в интернете информацию о данной фирме и нашел отрицательные отзывы людей, которые предостерегали от покупки там.

Уважаемые граждане! Чтобы не стать жертвой махинаций интернет – мошенников, необходимо совершать покупки только на надежных сайтах. Перед тем, как совершить онлайн-покупку, изучите отзывы в интернете о данном магазине или продавце. Помните, что чрезмерное занижение стоимости товара относительно среднерыночного показателя – это один из первых признаков мошенничества.

Будьте бдительны и не дайте себя обмануть!