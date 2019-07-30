АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
22
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  63.52
 70.64
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
30.07.2019, 15:54
Судебная хроника
Эксклюзив
Дело Гоголева-Карамзина-Самсоновой: новости из суда
30.07.2019, 15:48
Политика
Елена Голомарева: Один шаг вперед, два шага назад
30.07.2019, 15:24
Якутск
О новой схеме автобусного маршрута № 9
30.07.2019, 15:20
Общество
Интервью
Анестезиолог Василий Якушев выдвинут на премию «Гордость Якутии
30.07.2019, 14:50
Политика
Константин Платонов зарегистрирован кандидатом
30.07.2019, 14:45
Происшествия
Полицейскими Якутска выявлен факт продажи алкоголя несовершеннолетней
30.07.2019, 14:24
Общество
Новый пост самой элегантной якутянки
30.07.2019, 14:20
Общество
Эксклюзив
Якутские медсестры спасли утопающего!
30.07.2019, 14:00
Экономика
Под крылом СК «Стерх»: Российский фонд фундаментальных исследований
30.07.2019, 13:30
Спорт
Григорий Попов выступит на турнире UFC в Москве
30.07.2019, 13:00
Культура & Образование
Анонс
Какую историю хранит в себе одежда якутского народа?
30.07.2019, 12:51
Происшествия
Фотофакт
В Якутске опрокинулся грузовик
30.07.2019, 12:50
Общество
Позитив
Якутяне справили Ысыах в Нью-Йорке
30.07.2019, 12:39
Красота & Здоровье
Анонс
В парке расскажут о психологическом здоровье
30.07.2019, 12:27
Культура & Образование
Сахавуд — лидер!
30.07.2019, 12:14
Происшествия
Мошенничество в социальных сетях
30.07.2019, 12:02
Красота & Здоровье
Горжусь нашей лабораторной службой!
30.07.2019, 11:54
Политика
Резонанс
Кто возглавит «Якутскэкосети» и «Жилкомсервис»?
30.07.2019, 11:50
Происшествия
В Якутии пациент украл полмиллиона рублей у соседа по палате
30.07.2019, 11:48
Культура & Образование
В колледжи и техникумы Якутии подано более 13 тысяч заявлений
30.07.2019, 11:39
Экономика
Кадровые изменения в «Саханефтегазсбыте»
30.07.2019, 11:38
Общество
Эскимос из Чукотки, полюбивший Нижнюю Колыму
30.07.2019, 11:25
Происшествия
В Якутске обокрали комиссионку
30.07.2019, 11:19
Происшествия
Фотофакт
Пыль на дороге спровоцировала автоаварию в Якутии
30.07.2019, 11:13
Судебная хроника
Злой язык довел жителя Якутска до суда
30.07.2019, 11:00
Якутск
Объявление
О временном ограничении холодного водоснабжения в Якутске
30.07.2019, 10:48
Происшествия
Дерзкое происшествие произошло в школе
30.07.2019, 10:36
Общество
Якутяне рассказали, как выбирают работодателей
30.07.2019, 10:24
Происшествия
Лесные пожары в Якутии
30.07.2019, 10:12
Якутия
В Якутске проходит выездная сессия ВЭФ-2019
30.07.2019, 10:01
Судебная хроника
В Якутии наказаны казенное учреждение и его руководитель
30.07.2019, 9:49
Экономика
«Камелек» представляет свадебную новинку «Уруу туьулгэтэ»
30.07.2019, 9:47
Судебная хроника
Суд признал мэрию Якутска виновной
30.07.2019, 9:37
Происшествия
Пожары в Якутии: поджог?
30.07.2019, 9:25
Якутия
Участники выездной сессии ВЭФ-2019 обсудили вклад МФО
30.07.2019, 9:13
Культура & Образование
Видео
Театральный проект запустили на якутских рудниках Nordgold
30.07.2019, 9:00
Экономика
«Ассоциация строителей АЯМ»: развитие железнодорожной инфраструктуры станции Нижний Бестях
30.07.2019, 0:37
Политика
Сегодня день рождения зампреда правительства и журналиста
30.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, вторник 30 июля 2019
29.07.2019, 22:43
Общество
SOS
В Якутске срочно требуется кровь для девушки в реанимации
29.07.2019, 21:41
Общество
Якутские единороссы провели опрос жителей по оценке деятельности МФЦ
29.07.2019, 21:07
Якутия
Пожар около посёлка Пеледуй Ленского района локализован 26 июля
29.07.2019, 21:03
Происшествия
В Якутии совершил аварийную посадку вертолет ФСБ
29.07.2019, 19:50
Красота & Здоровье
В Верхоянском районе  высадился благотворительный медицинский десант
29.07.2019, 19:49
Якутия
Представители ГУП «ЖКХ РС (Я)» и Сбербанка обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества
29.07.2019, 19:47
Якутия
Со станции Нижний Бестях отправился первый регулярный пассажирский поезд
29.07.2019, 19:40
Общество
Денис Тон уволился и покинул Якутск
29.07.2019, 19:20
Общество
Галина Данчикова отметила значимость железнодорожных перевозок в Якутию
29.07.2019, 18:44
Якутия
Состоялось заседание комитета по подготовке и проведению второго Десятилетия Олонхо
29.07.2019, 18:11
Официально
График плановых работ энергетиков на 30 июля
29.07.2019, 17:43
Финансы
Яркий WEEKEND в Якутске с Алмазэргиэнбанком
29.07.2019, 17:41
Официально
Задолженность за капитальный ремонт можно погашать частями
29.07.2019, 17:36
Происшествия
Массовое пищевое отравление в Якутии: возбуждено уголовное дело
29.07.2019, 16:50
Якутия
Лето с пользой: завершилась уникальная «Академия творческих каникул»
29.07.2019, 16:10
Политика
Василий Жирков зарегистрирован кандидатом
29.07.2019, 16:04
Происшествия
Следком проводит проверку по взрыву газа в Якутске
29.07.2019, 15:40
Красота & Здоровье
На «Марафон долголетия» приглашает Алевтина Эверстова
29.07.2019, 15:39
Политика
Кандидатом зарегистрирована Мотрена Дьяконова
29.07.2019, 15:25
Официально
ЯТЭК» поможет найти свое призвание
29.07.2019, 14:59
Якутия
Строительство третьей очереди круглогодичной теплицы «Саюри» 
29.07.2019, 14:57
Происшествия
В Якутию вылетел Бе-200 для тушения лесных пожаров
29.07.2019, 14:41
Происшествия
Сахатранснефтегаз: по факту инцидента с бытовым газом в строящемся  доме
29.07.2019, 14:00
Общество
Колония оказалась под «прицелом» прокурора Якутии
29.07.2019, 13:42
Спорт
Эксклюзив
7 Спартакиада — волейбол: Промышленные районы выступили очень плохо, Якутск — безобразно
29.07.2019, 13:00
Политика
Нацпроект «Безопасные автодороги» под контролем
29.07.2019, 12:44
Происшествия
Фотофакт
Селфи на память: пьяная малолетка за рулем устроила ужасное ДТП
29.07.2019, 12:30
Финансы
При поддержке РСХБ открылся новый животноводческий комплекс
29.07.2019, 12:18
Происшествия
Собутыльник похитил у жителя Нерюнгри деньги с банковской карты
29.07.2019, 12:17
Якутск
Резонанс
Фирма, учрежденная сыновьями первого заммэра Якутска, получит из бюджета города 6 млн рублей
29.07.2019, 12:09
Происшествия
Массовое отравление шаурмой в Якутии
29.07.2019, 12:06
Экономика
Якутскэнерго начало выдачу актов готовности систем отопления к осенне-зимнему периоду
29.07.2019, 11:55
Происшествия
В Якутске ночью произошли крупные пожары
Происшествия
30 июля 2019, 14:45
152

Полицейскими Якутска выявлен факт продажи алкоголя несовершеннолетней

27 июля 2019 года в рамках операции «Абитуриент» около 3-х часов ночи в рестобаре «Фауст», расположенном по адресу: г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 21, сотрудниками МУ МВД России «Якутское» был выявлен факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетней. В отношении 20-летнего бармена составлен административный протокол.

Выяснилось, что рестобар «Фауст» принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «Орион». В отношении ООО «Орион» вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ч.2.1 ст. 14.16 КоАП Российской Федерации.

Напомним, что ранее по данному адресу располагался бар «Приют бодливой козы», принадлежащий ООО «Форвард-Сервис». 28 марта Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка было принято решение об аннулировании во внесудебном порядке лицензии, выданной указанной организации. 4 апреля т.г. министерством предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) был издан приказ о приостановлении действия лицензии на право розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

13 апреля 2019 года в ходе рейдового мероприятия сотрудниками МУ МВД России «Якутское» был выявлен факт продажи алкогольной продукции без лицензии. Дело об административном правонарушении по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ было направлено в суд Республики Саха (Якутия). 24 июня 2019 года судом вынесено постановление о привлечении владельца к административной ответственности по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 3 млн. рублей.

Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское».
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
27.07.2019, 12:48
Происшествия
В Якутии произошло смертельное ДТП
25.07.2019, 12:50
Происшествия
Фотофакт
Жуткая авария в Нерюнгри
25.07.2019, 11:41
Якутск
Мэрия Якутска приняла решение об увольнении
28.07.2019, 15:52
Происшествия
Страшная трагедия в Якутии: найдено тело ребенка в реке
28.07.2019, 15:50
Общество
Фотофакт
В Якутске заработал ресторан KFC
28.07.2019, 15:49
Происшествия
На Еланке пропали дети
26.07.2019, 12:14
Судебная хроника
В Якутии иностранец осужден за изнасилование
25.07.2019, 12:46
Якутия
Денис Белозеров поручил усилить меры по тушению лесных пожаров
25.07.2019, 10:21
Происшествия
Рано утром на 17 квартале произошло преступление
29.07.2019, 22:43
Общество
SOS
В Якутске срочно требуется кровь для девушки в реанимации
25.07.2019, 11:54
Якутск
Эксклюзив
Кадровые перестановки в мэрии Якутска
25.07.2019, 11:35
Экономика
ГУП «ЖКХ РС (Я)» планирует реконструировать водоканал Олекминска
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Якутск
30.07.2019

О новой схеме автобусного маршрута № 9

Интервью
Общество
30.07.2019

Анестезиолог Василий Якушев выдвинут на премию «Гордость Якутии

Общество
30.07.2019

Новый пост самой элегантной якутянки

Эксклюзив
Общество
30.07.2019

Якутские медсестры спасли утопающего!

Спорт
30.07.2019

Григорий Попов выступит на турнире UFC в Москве

Позитив
Общество
30.07.2019

Якутяне справили Ысыах в Нью-Йорке

Культура & Образование
30.07.2019

Сахавуд — лидер!

Культура & Образование
30.07.2019

В колледжи и техникумы Якутии подано более 13 тысяч заявлений