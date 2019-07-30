Полицейскими Якутска выявлен факт продажи алкоголя несовершеннолетней

27 июля 2019 года в рамках операции «Абитуриент» около 3-х часов ночи в рестобаре «Фауст», расположенном по адресу: г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 21, сотрудниками МУ МВД России «Якутское» был выявлен факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетней. В отношении 20-летнего бармена составлен административный протокол.

Выяснилось, что рестобар «Фауст» принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «Орион». В отношении ООО «Орион» вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ч.2.1 ст. 14.16 КоАП Российской Федерации.

Напомним, что ранее по данному адресу располагался бар «Приют бодливой козы», принадлежащий ООО «Форвард-Сервис». 28 марта Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка было принято решение об аннулировании во внесудебном порядке лицензии, выданной указанной организации. 4 апреля т.г. министерством предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) был издан приказ о приостановлении действия лицензии на право розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

13 апреля 2019 года в ходе рейдового мероприятия сотрудниками МУ МВД России «Якутское» был выявлен факт продажи алкогольной продукции без лицензии. Дело об административном правонарушении по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ было направлено в суд Республики Саха (Якутия). 24 июня 2019 года судом вынесено постановление о привлечении владельца к административной ответственности по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 3 млн. рублей.