Полезные каникулы с Якутской ГСХА

Вы можете успеть стать первыми участниками I-й весенней сессии для школьников. С 25 по 27 марта 2019 года на площадке Якутской ГСХА возобновляет работу Малая биолого-технологическая академия «AgroScience».
Якутская государственная сельскохозяйственная академия приглашает учащихся 8-11 классов стать членами Малой биолого-технологической академии «AgroScience» и погрузиться в интереснейший мир науки и практики на увлекательных занятиях по биотехнологии, генетике и селекции животных, технологии содержания и разведения животных, технологии переработки продукции животноводства.
В первый год запись на обучение без предварительного отбора и конкурса. Со следующего учебного года обучение по итогам вузовской олимпиады и отбора портфолио учащегося, которые будут зачитываться при поступлении в ВУЗ.
Заявки по прилагаемой форме принимаются до 22 марта 2019г. на электронный адрес: atf_ysaa@mail.ru с пометкой «Малая академия»
Малая биолого-технологическая академия набирает слушателей по следующим направлениям обучения:
|Биотехнология
|Технология содержания и разведения животных
|Генетика и селекция
|Технология переработки продуктов питания
|Пчеловодство
|Общественное питание
|Кинология
Обучение проводят ведущие преподаватели, профессора и доценты, доктора и кандидаты наук.
Формат обучения – актовые лекции, лабораторные занятия, деловые игры, интерактивные практические занятия, форсайт-технологии.
Все слушатели Академии смогут найти свою интересующуюся тему для начала и разработки своего учебно-исследовательского инновационного проекта с последующим участием на научных конференциях республиканского (в т.ч. конференция «Шаг в будущее»), всероссийского и международного уровня. Ученые Академии станут научными руководителями, научными консультантами исследовательских проектов школьников. Организационный взнос 500 рублей с каждого учащегося.
Форма заявки
Якутская государственная сельскохозяйственная академия
Малая биолого-технологическая академия «AgroScience»
ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ
I-я весенняя сессия (с 25 по 27 марта 2019г.)
|ФИО (полностью учащегося)
|Дата и место рождения
|Место учебы (школа) и класс
|Телефон, электронный адрес школьника
|Направление обучения в Академии
(указать из инф.письма)
|Научные интересы или тема исследовательского проекта
|Участие в научных конференциях в 2018-2019гг. (указать не более 3-х значимых)
|ФИО (одного из родителей и контакты)
|ФИО (педагога сопровождающего школьника и его контакты)
|Подпись директора школы