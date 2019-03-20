Полезные каникулы с Якутской ГСХА

Вы можете успеть стать первыми участниками I-й весенней сессии для школьников. С 25 по 27 марта 2019 года на площадке Якутской ГСХА возобновляет работу Малая биолого-технологическая академия «AgroScience».

Якутская государственная сельскохозяйственная академия приглашает учащихся 8-11 классов стать членами Малой биолого-технологической академии «AgroScience» и погрузиться в интереснейший мир науки и практики на увлекательных занятиях по биотехнологии, генетике и селекции животных, технологии содержания и разведения животных, технологии переработки продукции животноводства.

В первый год запись на обучение без предварительного отбора и конкурса. Со следующего учебного года обучение по итогам вузовской олимпиады и отбора портфолио учащегося, которые будут зачитываться при поступлении в ВУЗ.

Заявки по прилагаемой форме принимаются до 22 марта 2019г. на электронный адрес: atf_ysaa@mail.ru с пометкой «Малая академия»

Малая биолого-технологическая академия набирает слушателей по следующим направлениям обучения:

Биотехнология Технология содержания и разведения животных Генетика и селекция Технология переработки продуктов питания Пчеловодство Общественное питание Кинология

Обучение проводят ведущие преподаватели, профессора и доценты, доктора и кандидаты наук.

Формат обучения – актовые лекции, лабораторные занятия, деловые игры, интерактивные практические занятия, форсайт-технологии.

Все слушатели Академии смогут найти свою интересующуюся тему для начала и разработки своего учебно-исследовательского инновационного проекта с последующим участием на научных конференциях республиканского (в т.ч. конференция «Шаг в будущее»), всероссийского и международного уровня. Ученые Академии станут научными руководителями, научными консультантами исследовательских проектов школьников. Организационный взнос 500 рублей с каждого учащегося.

Форма заявки

Якутская государственная сельскохозяйственная академия

Малая биолого-технологическая академия «AgroScience»

ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ

I-я весенняя сессия (с 25 по 27 марта 2019г.)

ФИО (полностью учащегося) Дата и место рождения Место учебы (школа) и класс Телефон, электронный адрес школьника Направление обучения в Академии (указать из инф.письма) Научные интересы или тема исследовательского проекта Участие в научных конференциях в 2018-2019гг. (указать не более 3-х значимых) ФИО (одного из родителей и контакты) ФИО (педагога сопровождающего школьника и его контакты) Подпись директора школы