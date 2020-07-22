Полезности и лайфхаки в IV онлайн-сезоне центра «Сосновый бор»

В связи с продлением режима самоизоляции Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» продолжает проводить онлайн-каникулы. Первые смены доказали свою результативность и оставили нам на странице много положительных отзывов от детей и родителей.

С 20 по 29 июля в онлайн-режиме стартовала уже четвертая онлайн-смена летнего сезона «Сосновские каникулы».

Четвертая смена подготовила для ребят еще больше полезностей и мотивирующих мероприятий. Так, например, дети каждый день получают творческие задания, встречаются каждый день с новыми гостями и получают от них интересные «лайфхаки» и идеи, посещают развивающие курсы по направлениям дополнительного образования, а вечером их ждут развлекательные программы от вожатых и публикация успехов детей на странице инстаграма «Сосновый бор» @sosnovybor_ykt.

А самое главное, в конце онлайн-каникул ребят ждут сюрпризы, а активные будут награждены памятными подарками и путевками на смену Центра!