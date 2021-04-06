«Полевая кухня» от «Охоты и рыбалки в Якутии» впервые прошла среди снегов

В минувшие выходные прошел самый вкусный конкурс «Полевая кухня» — детище рейтинговой телепередачи, транслируемой на международных каналах «Охота и рыбалка в Якутии».

Напомним, что телепередача была лидерским проектом экс-министра связи и большого патриота республики Александра БОРИСОВА. Флаг рейтинговой телепередачи подхватил его сын – Илья БОРИСОВ, к слову сказать, очень похожий на своего отца.

Фото с сайта ТЦТР.

Идея о том, что «Полевая кухня» будет кочевать по улусам пришла несколько лет назад. В 2018 году конкурс прошел на территории Намского улуса. Среди гостей мероприятия был глава Горного улуса Никита АНДРЕЕВ. И тогда же он публично обещал Александру Ильичу, лично давшему старт конкурсу из пистолета, что в скором времени примет конкурс в Горном улусе.

Свое обещание Никита Викторович сдержал. Полевая кухня развернулась при первом же удобном случае – в день охотника Якутии, едва позволили ситуация с пандемией и погода.

В 2019 году «Полевая кухня» прошла в Хангаласском улусе. 2020 год, естественно, выпал…

Обычно этот конкурс проходил летом. Нынче участники впервые собрались среди снегов — на льду Бердигестяхского водохранилища. В тот день весна сдала свои позиции, и заметно подморозило, термометры показали ниже 20 градусов, накануне ночью была и вовсе зимняя температура – минус 37.

Насколько эксперимент удался – судить организаторам. Однако участникам конкурса пришлось сложнее, чем обычно. Готовить блюда в теплое время года, а главное, держать их горячими, для сохранения вкусовых качеств дичи, конечно же, проще летом. Пока взыскательное жюри дегустировало одну команду, прибегали взволнованные участники других команд: «Давайте быстрее! Еда стынет».

Раньше организаторы наделяли участников сырьем для приготовления блюд – оленина, зайчатина, утки, гуси, рыбы и т.д. Капитаны команд наудачу разбирали мешки, в которых были упакованы продукты. Участники конкурса до последнего не знали, что их ждет, стало быть, и меню составлялось тут же, на месте, с учетом того, что оказалось в мешке.

На этот раз правила изменились. Команды готовили из собственных охотничьих и рыбацких трофеев. Стало быть, у участников появилось больше возможностей при подготовке к мероприятию.

Два года назад конкурс оказался на развилке, что поддержать решением жюри – высокую кулинарию, приготовленную на костре, или же полевую кухню как таковую. Команды ЛОРПа и аэропорта Якутск фактически представили высокую кухню, подняв конкурс на новый уровень.

В этом году все участники были примерно на одном уровне полевой кухни. Выделялся стол хозяев — охотничьего хозяйства «Чыра».

На почетном месте красовалось редкое блюдо эhэ баппа5айа — лапа медведя. Название говорит само за себя, готовится оно целиком. Блюдо очень жирное, достаточно тяжелое. Считается, что его нельзя есть беременным женщинам и детям до 10 лет, представил блюдо капитан команды «Чыра». Как обычно, когда едят медвежатину, вкушающий должен воскликнуть: «Гук!» Это древняя традиция. Чтоб дух медведя – хозяина тайги подумал, что едят его мясо не якуты, а вороны. Так же на изобильном столе охотничьего хозяйства «Чыра» красовалось редкое блюдо из носа лося.

— И лапа медведя, и нос сохатого варятся долго, — отметил лидер команды «Чыра», один из героев телепередачи «Охота и рыбалка в Якутии». — Много приправ не требуется – соль да черный перец.

Несколько команд представили блюда из деликатесного мяса чубуку. «Команда Ильича» из ТЦТР выделялась своей формой с принтами фото зачинателя проекта Александра Борисова.

Это опытная команда, участвующая во всех конкурсах с момента зарождения проекта. «Команда Ильича» сварила из мяса чубуку ароматный суп. А также приготовила чубуку с приправами в казане, завернув в черемшу. Никто из дегустаторов не остался равнодушным к этому блюду, достойному царского стола.

Хангаласские полевые кулинары из команды «Патриот» были в ярких черно-красных костюмах. Они и выглядели самыми эмоциональными. Особенно удалась им сохатина с ананасом. На подобных конкурсах караси незаслуженно остаются обделенными вниманием. Но и визуально чувствовалось, что хангаласцы приготовили карасей на славу.

Команда природного парка «Сиинэ» представила 11 блюд полевой кухни. Особенно удивили они присутствующих рыбными желудочками, приготовленными по секретному рецепту. Общеизвестно, что в чистых заповедных водах реки Сиинэ рыба особенно вкусна.

На конкурсе больше всего было мяса оленины, сохатины и разных видов рыб, приготовленных всеми возможными в походных условиях способами.

Жюри возглавил ведущий телепередачи «Охота и рыбалка в Якутии» Илья Борисов. В составе жюри работали глава Горного улуса Никита Андреев, генеральный директор ГУП ТЦТР Андрей РЕБРОВ, советник мэра Якутска Павел КИРИЛЛИН, директор кафе «Ленские столбы» Андрей БЕССОНОВ, председатель профкома ГУП ТЦТР Татьяна МИХЕЕВА, бренд-шеф усадьбы АТЛАСОВЫХ Николай АТЛАСОВ и шеф-повар ресторанно-производственной компании Александра СКРИПИНА Илья МАЖАРОВ.

Конкурс был поделен на две части: команды 3 часа колдовали над блюдами, а затем представили их жюри, сопроводив творческой презентацией. Жюри учитывало вкусовые качества блюд, оригинальность рецепта, художественное оформление. Дополнительно оценивалось презентация команд, форма одежды, девиз.

Жюри долго совещалось в автобусе, и, наконец, началась церемония награждения.

Председатель жюри и ведущий телепередачи «Охота и рыбалка в Якутии» Илья Александрович Борисов поблагодарил и поздравил всех участников проекта. Он отметил, что конкурс развивается. Всем участники получили календари от телепередачи «Охота и рыбалка в Якутии». Всем командам вручили фирменные наборы от ФАПК «Якутия».

Команда «Урдэл» из села Бердигестях стала победителем в номинации «За качественное приготовление мяса». Сертификат на 5000 рублей в ресторан усадьбы Атласовых вручил команде «Урдэл» бренд-шеф Николай Атласов.

Команда природного парка «Сиинэ» удостоилась победы «За разнообразие блюд». Ей вручен сертификат на 9000 рублей от охотмагазина.

За «Лучший девиз» и «Современный рецепт» поощрили команду «Ойуун ууha» — удочками для спиннинга с плетенками и блеснами. Спонсором выступил магазин «Мир охоты и рыбалки», директор Ольга ГЛОТОВА.

Номинация «За лучшие вкусовые качества» досталась команде «Патриот» из Хангаласского улуса. Она же заняла третье место. Все члены команды получили подарки от магазина «Охотник на Ярославского» (директор ДАРБАСОВ Афанасий Пантелеймонович).

Этой же команде достался подарок от концерна «Сахабулт» (директор ПАВЛОВ Михаил Михайлович) — ледобур, фонарь и палатка «за лучшие вкусовых качества блюд».

Номинация «За профессионализм и сохранение традиций» присуждена «Команде Ильича». Сертификаты на 3000 рублей и сертификат на заказ торта на 1000 рублей от Ресторанно-производственной компании Александра Скрипина вручили «Команде Ильича». И эта же команда заняла второе место. Сертификаты на 10000 и 5000 рублей вручили от профкома ТЦТР «Команде Ильича».

Первое место заняла команда охотничьего хозяйства «Чыра», получив из рук главы Горного улуса денежный приз.

Закончился конкурс дружественным осуохаем и общим фотографированием.

«Полевая кухня» от «Охоты и рыбалки в Якутии» — уникальное мероприятие, достойное стать объектом событийного туризма. Инвесторам стоит поддержать этот проект, который может прогреметь на весь мир. Уникальная идея сейчас претворяется силами телепередачи «Охота и рыбалка в Якутии» и ядром активистов, в основном, малого бизнеса, которые любят «полевую кухню».