12.01.2023
16:39
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Якутия

Полеты самолетов Cessna в Якутии оказались под вопросом

В условиях санкций эксплуатация и содержание малых самолетов типа Cessna может вызывать вопросы, заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Сивцев. Об этом передает ЦУР Якутии. 

«Знаю, что есть много энтузиастов, которые летают на Cessna и на других типах самолетов иностранного производства. В условиях санкций последующая эксплуатация и содержание этих самолетов может вызывать вопросы», — сказал Владимир Сивцев. 

Причиной является безопасность — самолеты должны иметь сертификат летной годности. Министр подчеркнул, что в остальном по малой авиации «сделаны серьезные подвижки».

«У нас есть легальные имеющие сертификаты перевозчики, которые используют Ан-2, Ми-8 и другие воздушые суда. Они участвуют на лесопожарных работах, санавиации, перевозке товаров Якутопторга. Эту работу мы продолжим. Будем помогать авиаперевозчикам закупать новые самолеты», — сказал Сивцев. 

Полностью прямой эфир о вопросах транспортного сообщения смотрите по ссылке https://vk.com/sakhagov?w=wall-187580720_38356

ЦУР Якутии проводит прямые эфиры с министрами и главами районов по актуальным вопросам жителей республики.


Фото: пресс-службы
Источник: ЦУР Якутии tsur14

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