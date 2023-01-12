Полеты самолетов Cessna в Якутии оказались под вопросом

В условиях санкций эксплуатация и содержание малых самолетов типа Cessna может вызывать вопросы, заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Сивцев. Об этом передает ЦУР Якутии.

«Знаю, что есть много энтузиастов, которые летают на Cessna и на других типах самолетов иностранного производства. В условиях санкций последующая эксплуатация и содержание этих самолетов может вызывать вопросы», — сказал Владимир Сивцев.

Причиной является безопасность — самолеты должны иметь сертификат летной годности. Министр подчеркнул, что в остальном по малой авиации «сделаны серьезные подвижки».

«У нас есть легальные имеющие сертификаты перевозчики, которые используют Ан-2, Ми-8 и другие воздушые суда. Они участвуют на лесопожарных работах, санавиации, перевозке товаров Якутопторга. Эту работу мы продолжим. Будем помогать авиаперевозчикам закупать новые самолеты», — сказал Сивцев.

Полностью прямой эфир о вопросах транспортного сообщения смотрите по ссылке https://vk.com/sakhagov?w=wall-187580720_38356

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