«Полеты» Ирины Мекумяновой

С 20 октября в студии-галерее Союза художников Якутии «Арт-Ситим» начнет работу персональная выставка Ирины МЕКУМЯНОВОЙ – ПИЛЬСКА «Полёты». По словам художницы, в «Полетах» будет представлена авторская графика из серии «Моя Якутия», созданная в поездке по Польше. Также зритель увидит живопись разных лет, этюды и наброски.

— Ирина, расскажите, о чем будет эта выставка? Чем она отличается от других?

— Говорят, работы живут только тогда, когда на них смотрят. Поэтому каждая выставка особенная. Это всегда сотворчество зрителей и художника. В «Полетах» это взаимодействие будет более тесным. Я проведу мастер-класс по лепке из керапласта (искусственной глины), а также бесплатный урок по бумагопластике. Группы будут небольшие — по 10-15 человек. Мы с участниками вместе научимся чему-то новому, узнаем друг друга ближе.





— Стала ли поездка по Польше какой-то поворотной для Вас в плане творчества?

— Да, возможно. В Польше я увидела себя со стороны, поняла, каково это быть якутской художницей в наше время и в этом месте. Осознала глубинные связи со своей родиной. Мои родные, моя семья и окружающая природа – оказалось, это очень важные для меня темы. Естественно, это понимание, а также ностальгия ощущаются в работах того времени.



— На этой выставке также можно будет увидеть Вашу живопись?

— Да, мне хотелось собрать технически по-разному выполненные работы вместе (а также написанные в разное время и в разных местах) и посмотреть, что из этого выйдет.





— Почему выставка называется «Полеты»?

— Сейчас такие трудные времена, что надо пользоваться возможностями, которые дарит тебе жизнь – это я поняла за границей. Жизнь иногда так похожа на «Игру в кальмара», про которую все говорят. А творчество всегда для меня является выходом в другое измерение. «Полеты», в частности, и об этом.

Выставка «Полеты» будет идти с 20 октября по 3 ноября.

Студия-галерея «Арт-Ситим», ул. Белинского, 44.

Режим работы с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

Запись на мастер-классы проводится по тел.: +79142325039.