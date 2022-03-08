08.03.2022
21:27
87
Спорт
Полет якутского прыгуна
Якутянин Данил Андросов выиграл Всероссийские соревнования среди юношей по легкой атлетике на призы спортивной школы олимпийского резерва «Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга»✊🏼
Юный атлет в прыжках в длину улетел за 6,85 м и занял первое место из 12 участников
Фото: Спорт Якутии
Источник: Спорт Якутии
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