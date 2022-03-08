Полет якутского прыгуна

Якутянин Данил Андросов выиграл Всероссийские соревнования среди юношей по легкой атлетике на призы спортивной школы олимпийского резерва «Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга»✊🏼 Юный атлет в прыжках в длину улетел за 6,85 м и занял первое место из 12 участников

Фото: Спорт Якутии Источник: Спорт Якутии

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