Поле чудес: Леонид Якубович заговорил по-якутски

Прямо сейчас по Первому каналу идет передача «Поле чудес», посвященная столетию ЯАССР. А вы смотрите? На видео тгк Yakutsk News: Леонид Якубович по-якутски приветствовал жителей Якутии.

Источник: тгк Yakutsk News

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