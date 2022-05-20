20.05.2022
08:31
427
Конкурс
«Поле чудес» — кто же победит?
100-летию Якутской АССР будет посвящен праздничный выпуск телепередачи «Поле чудес». Все тройки участников представят Якутию. В эфире Первого канале выпуск покажут сегодня, 20 мая.
В ходе передачи «Поле чудес» якутяне смогли не только сыграть в излюбленной страной передаче, но и показать насыщенную культуру народа — сыграть на хомусе, продемонстрировать национальные виды одежды, еды, даже сумели привезти коня и привязать его у импровизированного сэргэ, выступили творческие коллективы, приняли участие в передаче и представители коренных малочисленных народов севера республики.
Передача с бессменным ведущим Леонидом Якубовичем состоится на Первом канале сегодня, 20 мая.
Источник: Соцсети
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
20.05.2022
0
20.05.2022
189
20.05.2022
141
20.05.2022
193
20.05.2022
111
20.05.2022
970
19.05.2022
781
19.05.2022
432
19.05.2022
486
19.05.2022
526
19.05.2022
307
19.05.2022
374
19.05.2022
949
19.05.2022
378
19.05.2022
316
19.05.2022
426
19.05.2022
614
19.05.2022
361
19.05.2022
1143
19.05.2022
303
19.05.2022
536
19.05.2022
322
19.05.2022
1747
19.05.2022
653
19.05.2022
234
19.05.2022
613
19.05.2022
817
19.05.2022
207
19.05.2022
225
19.05.2022
259
19.05.2022
303
19.05.2022
359
19.05.2022
225
19.05.2022
3031
19.05.2022
537
19.05.2022
357
19.05.2022
342
19.05.2022
224
19.05.2022
1377
19.05.2022
1516
19.05.2022
570
19.05.2022
404
19.05.2022
240
19.05.2022
482
19.05.2022
309
19.05.2022
388
19.05.2022
290
19.05.2022
405
19.05.2022
753
ТОП НОВОСТИ
14.05.2022
8863
15.05.2022
7702
15.05.2022
6465
14.05.2022
6405
17.05.2022
6370
19.05.2022
5338
14.05.2022
5335
14.05.2022
4488
14.05.2022
4386
Добавить комментарий