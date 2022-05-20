20.05.2022
08:31
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Конкурс

«Поле чудес» — кто же победит?

100-летию Якутской АССР будет посвящен праздничный выпуск телепередачи «Поле чудес». Все тройки участников представят Якутию. В эфире Первого канале выпуск покажут сегодня, 20 мая.
В ходе передачи «Поле чудес» якутяне смогли не только сыграть в излюбленной страной передаче, но и показать насыщенную культуру народа — сыграть на хомусе, продемонстрировать национальные виды одежды, еды, даже сумели привезти коня и привязать его у импровизированного сэргэ, выступили творческие коллективы, приняли участие в передаче и представители коренных малочисленных народов севера республики.
Передача с бессменным ведущим Леонидом Якубовичем состоится на Первом канале сегодня, 20 мая.

Источник: Соцсети

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