Полчаса разговора с мошенником дорого обошлись жителю Якутии

В отдел МВД России по Алданскому району Якутии обратился 32-летний местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестные обманным путем списали деньги с его карты.

Мужчина пояснил, что ему позвонил мужчина с неизвестного номера и, представившись сотрудником известного банка, сообщил о попытке снятия 2000 рублей с его карты с удаленного доступа. Во время разговора звонивший стал убеждать, что сбережения владельца карты находятся под угрозой, и в любой момент мошенники могут их похитить. Чтобы предотвратить несанкционированные переводы денежных средств лжесотрудник банка попросил продиктовать реквизиты держателя карты, к которому подключена услуга мобильного банка, что и сделал потерпевший. После этого, на телефон мужчины один за другим поступили смс-сообщения с номера 900: сначала о подтверждении регистрации, далее об отклонении операции и приостановлении действий карты, затем о разблокировке карты и снятии денежных средств. Все сообщения приходили во время разговора, мошенники не прерывали разговор и все время были на связи. В результате всех действий у мужчины было похищено в общей сумме более 37 500 рублей.

Полиция напоминает, что схемы обмана могут быть разными, главное – никому не сообщайте данные банковской карты, а также коды, которые могут поступать в смс-сообщении.

Помните, что мошенники активизируются особенно перед праздниками. Схемы их обмана повторяются из года в год. Не доверяйте сомнительным предложениям и не переводите деньги по просьбе неизвестных вам лиц.

Сотрудники банка никогда не просят назвать коды из смс-сообщений, номера карт и коды безопасности либо иную конфиденциальную информацию, это делают только мошенники!