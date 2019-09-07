Покутил на славу

В отдел полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратилась местная жительница с заявлением о краже с её банковского счета 38 000 рублей.

В ходе розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый за кражу 32-летний уроженец Намского района. Мужчина сознался в содеянном. К моменту задержания он успел потратить похищенные деньги.

Полицейские выяснили, что потерпевшая отдыхала в компании вместе с подозреваемым. Когда шло застолье, женщина обратилась к своему приятелю с просьбой сходить в магазин и предоставила свою банковскую карту, сообщив пин-код. Мужчина, отправившись за покупками, снял в ближайшем банкомате деньги и потратил в тот же день на покупку спиртного.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкцией которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Уважаемые граждане, не передавайте свою банковскую карту третьим лицам. Не сообщайте никому пин-код и CVV-код карты, а также срок её действия и персональные данные владельца.