Покупайте субсидированные авиабилеты в арктические улусы!

В кассах ГАВС открыта продажа билетов по субсидированным тарифам в арктические улусы на рейсы АК Якутия и Полярные авиалинии на период полетов до 31.05.2022 г.

Маршруты и стоимость билета, с учётом сборов:

Якутск — Белая Гора: 14285 руб. (требуется прописка в Абыйском улусе)

Якутск — Жиганск: 9985 руб. (требуется прописка в Жиганском улусе)

Якутск — Зырянка: 13085 руб. (требуется прописка в Верхнеколымском улусе)

Якутск — Мома: 11085 руб. (требуется прописка в Момском улусе)

Якутск — Саккырыр: 10385 руб. (требуется прописка в Эвено-Бытантайском улусе)

Якутск — Саскылах: 15785 руб. (требуется прописка в Анабарском улусе)

Якутск — Усть-Куйга: 11685 руб. (требуется прописка в Усть-Янском улусе)

Якутск — Черский: 24235 руб. (через Ср.-Колымск на время ремонта ВВП)(требуется прописка в Нижнеколымском улусе)

Якутск — Тикси: 12985 руб. (требуется прописка в Булунском улусе)

Якутск — Батагай: 10100 руб. (требуется прописка в Верхоянском улусе)

Якутск — Ср.Колымск: 14600 руб. (требуется прописка в Среднеколымском улусе)

Якутск — Чокурдах: 13700 руб. (требуется прописка в Аллаиховском улусе)

Якутск — Оленек: 12000 руб. (требуется прописка в Оленекском улусе)

Якутск — Депутатский: 12000 руб. (требуется прописка в Усть-Янском улусе) Могут воспользоваться:

граждане РФ, имеющие постоянную регистрацию места жительства в соответствующем арктическом улусе (кроме командированных работников бюджетной сферы)

участники федеральной программы «Земский доктор/Земский фельдшер» Тарифы действуют и в обратном направлении. Квоты мест на рейсах ограничены. Дети с 2 до 12 лет – скидка 25% от субсидированного тарифа (с предоставлением отдельного места). ——————————————— Кассы в Якутске: — Орджоникидзе, 8 — Дзержинского, 27/1 — Аэропорт, касса 8

84112402851

84112423530 Н.Бестях: ТЦ Кристалл, 2 этаж, ул. Ленина, 11

84114347136 Покровск: ТЦ Эдем, 2 этаж, ул. Николаева, 5

84114445135