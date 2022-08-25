Покупайте местные овощи по ценам ниже рыночных

Рекордный урожай картофеля получили в этом году фермеры Якутии, сообщает тгк @yk24ru. Якутоптторг весной обеспечил местных сельхозпроизводителей качественным семенным материалом, а осенью получил от них продукцию.

Местный картофель, а также морковь, капусту, свеклу, выращенные якутскими фермерами, можно купить по ценам ниже рыночных на складах Якутоптторга — см. видео.

Фото: Якутия 24 Источник: Якутия 24

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