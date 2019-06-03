Покровск и Нюрба стали победителями Всероссийского конкурса

31 мая в Воронеже состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса — лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года, сообщает пресс-служба Управления архитектуры и градостроительства при Главе РС (Я).

«Этот конкурс – один из главных и ключевых в нашей стране. Два года назад по поручению Президента мы начали заниматься созданием комфортной городской среды в наших городах. Начиная этот масштабный проект, мы понимали, что он затрагивает большие города и населенные пункты. Безусловно, малые города и исторические поселения должны были тоже иметь собственную программу поддержки и развития. Мы исходили из того, что конкурс должен дать толчок к развитию самобытности городов, раскрытию их потенциала, поднять их значимость и качество жизни», — отметил вице-премьер Виталий МУТКО.

Стоит отметить, что из 330 заявок победителями стали только 80 проектов – среди них города Нюрба и Покровск, которые получат по 40 000 000 рублей на реализацию проекта.

Напомним, что в 2019 году Якутия подала девять заявок на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды, это города: Нерюнгри, Алдан, Ленск, Мирный, Вилюйск, Удачный, Верхоянск, Нюрба и Покровск.

Конкурс проводится уже во второй раз. В нем принимают участие «малые города» с численностью до 100 тысяч человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения, за исключением административных центров и городов федерального значения. С 2019 года конкурс проходит в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» с ежегодным призовым фондом в размере 5 миллиардов рублей.

Александр ИВАНОВ, глава Нюрбы:

— В прошлом году мы также участвовали во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, но, к сожалению, не выиграли. Это подстегнуло нас двигаться вперед. Целый год готовились к конкурсу 2019 года и, наконец, победили. В этом году нам было намного легче работать благодаря созданному Центру компетенций по вопросам городской среды. Вместе с ними были проведены важные мероприятия: встречи с жителями и проектная работа. Благодарим за поддержку Управления архитектуры и градостроительства при главе РС (Я). В этом году мы также выиграли республиканский конкурс на благоустройство Парка культуры и отдыха им. Сергея Васильева, получив на первый этап 12 миллионов рублей. Это огромная поддержка для Нюрбы. Парк очень многое значит для наших жителей. Он сердце и душа нашего города. Возродив ее, мы сами начнем возрождаться. Самая главная задача до конца 2020 года – качественно закончить и сдать работы, чтобы приступить ко второму и третьему этапу — благоустройству набережной и долины реки Нюрбинка.

Петр ГЕРМОГЕНОВ, глава Покровска:

— Город Покровск в 2019 году повторно подал заявку на Всероссийский конкурс в рамках приоритетного проекта. В прошлом году мы были финалистами конкурса в республике. И как финалисты в этом году получили поддержку от республики в размере 20 миллионов рублей из республиканского бюджета. Этим летом у нас начнутся работы по строительству круглогодичного павильона в парке. Покровчане воодушевлены! В парке у нас постоянно проводятся различные культурные мероприятия. В этом году на общественных слушаниях жители выбрали благоустройство набережной. Конечно, мы очень рады, что стали победителями.

Эта большая заслуга руководителя управления архитектуры и градостроительства при главе РС (Я), главного архитектора Якутии Ирины АЛЕКСЕЕВОЙ, благодаря которой в этом году создан Центр компетенций по вопросам городской среды, который в течение полугода полностью вел наш проект благоустройства. Благодарим лично архитекторов — Светлану БУГАЕВУ и Прокопия РОЖИНА за проделанную работу. Это итог работы большой команды.