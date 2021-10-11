Покров день 2021 – что нельзя делать, история, приметы, традиции 14 октября

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы

Праздник 14 октября считается одним из самых важных после Пасхи.

Ежегодно 14 октября все православные верующие отмечают великий праздник – Покров Пресвятой Богородицы. В 2021 году этот день выпадает на четверг.

Покров день 2021 — История праздника – Покров Пресвятой Богородицы

В 910 году город Константинополь захватили сарацины. Уже никто из местных не надеялся на спасения, но накануне, 14 октября, жители города собрались в храме. Люди начали молиться и к ним, в окружении ангелов, пришла Богородица. Она сняла со своей головы покров (отсюда и пошло названия праздника – Покров Пресвятой Богородицы), чтобы раскинуть его над людьми, защищая таким образом от врагов. После этого вражеские силы отступили от стен Константинополя, и город был спасен.

Покров день 2021- Как провести этот день

Желательно всей семьей пойти в церковь, поставить свечи, помолиться и попросить Богородицу о заступничестве Незамужние девушки ставят свечи и молятся перед иконой Покрова Богородицы, чтобы Господь послал им хороших женихов. В этот же день первых холодов пекли блины, что было знаком «утепления» дома. Перед тем, как сесть за трапезу, хозяюшка обходит все углы дома с приготовленным блюдом, при этом читая молитву Пресвятой Богородице.

Празднование нужно было провести весело и ярко, чтоб весь год был таким же насыщенным. В народе с Покрова начинают играть свадьбы. «Покров, покров, покрой мою голову хоть платочком, хоть тряпочкой, чтобы не осталась я в девках», – такой заговор обычно приговаривали молодые незамужние девушки, украшая икону Девы Марии собственноручно вышитым рушником.

Покров день 2021 — Что нельзя делать в этот день

На Покров Пресвятой Богородицы нельзя делать серьезную хозяйственную работу. Например, строить, копать, убирать, стирать, шить, вязать, гладить. Нельзя занимать деньги. Не вздумайте отказывать сватам в этот день. По примете, та девушка, которая отказала сватам на Покров, еще года три не выйдет замуж. В праздник Покрова нельзя ругаться с людьми, употреблять алкогольные напитки, желательно даже не готовить что-то серьезное до позднего вечера.

Покров день 2021 — Обряды и традиции

Покрова или «Покрывало» Богородицы издревле считается очень важным днем для женщин, поскольку в народе говорили, что Покрова накрывает траву листьями, землю снегом, воду льдом, а женщин — брачным венцом.

Простой народ, не слишком обременяющий себя богословскими знаниями, переосмыслил «покров», ставший календарной вехой, как нельзя более прагматично. Это время свадеб, первое зазимье. «Батюшка Покров, покрой мать сыру землю и меня молоду! Бел снег землю прикрывает: не меня ль, молоду, замуж снаряжает? Батюшка Покров, покрой землю снежком, а меня, молоду, женишком!» – припевают истомившиеся красные девицы.

Мы собрали народные приметы и обряды, соблюдение которых, по народному поверью, помогает незамужним выйти замуж, а женам — сохранить семейное счастье.

Считается, что если с самого утра девушка поставит свечку у иконы Покрова Пресвятой Богородицы и прочитает молитву, то раньше всех выйдет замуж. О быстром замужестве просят специальной молитвой: «Покров-батюшка, покрой землю снежком, а меня женишком» или «Покров-Матушка, покрой землю снежком, а меня молодую платком».

Покров день 2021 — Покровский обряд на замужество

Надо налить воду с бокал или стакан и прочитать над ней свадебный заговор.

«Благослови меня Боже на венчальный венец

Пусть придет моему девичеству конец.

Не нужны мне больше девичьи косы,

Пусть незамужние девки их носят,

а прошу взамен я бабий платок,

да золотой венчальный перстенек.

Благослови меня Бог, на святой Покров.

Аминь.»

После прочтения заговоренной водой надо умыться и, если есть рубашка мужчины, которого вы любите, надо ею вытереться.

Покров день 2021 — Сильная молитва на быстрое замужество к празднику Покровы

«О, Пресвятая Дева Мария, прими молитву сию от меня, недостойной слуги Твоей, и вознеси ее ко Престолу Бога Сына Твоего, да милостив он будет просьбам нашим. Прибегаю к Тебе как к Заступнице нашей: услышь нас, молящихся Тебе, покрой нас покровом Твоим, и испроси у Бога Сына Твоего нам всех благ: супругам любви да согласие, детям послушания, обиженным терпения, скорбящим благодушия, всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды.

Сохрани меня от гордости и самолюбия, дай же мне охоту к трудолюбию и благослови труды мои. Как Закон Господа Бога нашего повелевает людям в честном супружестве жить, то приведи меня, Матерь Божья к нему, не для угождения желанию моему, но для исполнения предназначения Отца нашего Святого, ибо Он Сам сказал: нехорошо человеку быть одному и создав ему жену в помощницу, благословил их расти, плодиться и населять землю.

Пресвятая Богородица, услышь смиренную молитву из глубины сердца девичьего моего: дай мне супруга честного и благочестивого, чтобы мы в любви с ним и в согласии прославляли Тебя и милосердного Бога: Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Покров день 2021 — Приметы и обряды на Покрову для незамужних

Испечь что-нибудь и угостить приятных вам людей. Накормить птиц и животных. С самого утра заплетите косу и только вечером распустите волосы. Подайте просящим милостыню, приговаривая тихо: на двоих. Носите на Покрову только платья или юбки. Очиститесь от кармических узлов одиночества: сначала завяжите какую-нибудь свою вещь узлом, затем развяжите. Поставьте «Во здравие мужчин» свечку. Также за свое здравие и суженому. Купить цветы и поставьте их в вазу в центр стола. Поздравьте с этим праздником все семейные пары. Завяжите на Покрову голову платком или шарфом.

Покров день 2021 — Что делать замужним, чтобы дети были в паре

Нужно взять икону Покрова Пресвятой Богородицы и утром прочитать молитву над детьми.