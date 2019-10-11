Покров день 2019 — приметы и что нельзя делать 14 октября

14 октября православные христиане отмечают Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Покров Пресвятой Богородицы — непереходящий великий православный праздник, отмечаемый Русской православной церковью. В основу праздника положено предание о явлении Андрею, Христа ради юродивому, Божией Матери во Влахернском храме в Константинополе, в котором хранилась риза Божьей Матери.

Во время латинского владычества в Константинополе храм пришёл в упадок, чудеса прекратились. Иоанн III Дука Ватац выкупил его у латинян, но прежнего блеска храм больше не достиг. 29 февраля 1434 года церковь загорелась и обрушилась. Денег на её восстановление у Палеологов не было, и до середины XIX века окрестности святого источника пустовали. Только в 1867 году место влахернского источника было отмечено скромной греческой часовней.

Рассказ о событии взят из жития Андрея Юродивого, который, вместе со своим учеником блаженным Епифанием, и увидел Богородицу, распростёршую над собравшимся в храме народом свой омофор. Это видение и знак означали спасение жителей города от нашествия, и войска противника вскоре действительно отступили.

В житии Андрея Юродивого, помещенном в Великих Четьих Минеях, не указан ни день недели, ни какое-либо число, сказано лишь, что видение было во время всенощного бдения, в четвёртом часу ночи, во Влахернском храме. Согласно житию, Богородица «высоко», то есть по воздуху, пришла царскими вратами в сопровождении Иоанна Предтечи и Иоанна Богослова, которые по обеим сторонам поддерживали Пречистую; рядом с Богородицей были многие святые, поющие духовные песнопения, в белых одеждах, одни шли впереди Девы Марии, другие после неё. Остановившись вблизи амвона, перед алтарём, Богоматерь сняла с себя омофор, который был на верху её головы, и держала над молящимися людьми, при этом омофор сиял как илектор (др.-греч. ἠλέκτωρ — лучезарное светило, солнце, огненная стихия, (космический) огонь). Спустя время Богородица удалилась, оставив благодать.

В народном календаре эта дата была известна как Покров день.

На Руси этот праздник широко отмечался в крестьянском быту, с ним было связано множество примет, посвящённых окончанию осени и началу зимы. Первый по-настоящему зимний праздник. С этого дня начинались вечерние девичьи посиделки и зимний свадебный сезон.

В народной традиции в этот день отмечалась встреча осени с зимой. Само название народная этимология связывает с первым снегом, который «покрывал» землю, указывая на близость зимних холодов.

В народном осмыслении церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы предстаёт далеко оторванным от христианской легенды. Народ создал свою легенду о «страдающей Богородице», которой в одной из деревень отказали в ночлеге, за что жители были наказаны пророком Ильёй. Пожалевшая людей Богородица спасла их, развернув покров над деревней, после чего они стали добрыми и гостеприимными.

В крестьянском быту само слово «покров» отделилось от церковной легенды и стало восприниматься по связи с обычаем покрывания женщиной головы после выхода замуж. Вероятно бытовое толкование слова «покров» было связано с тем, что с этого дня наступала пора заключения браков.

Девушки, желающие поскорее выйти замуж, в этот день рано утром в церкви ставили свечу и приговаривали: «Покров-батюшка, покрой землю снежком, а меня женишком». Накануне самого праздника девушки рядились в поношенную одежду — костюмы стариков и старух, а на сам праздник наряжались «по-хорошему», ходили по родным в гости.

На Покров девушки просили Богородицу о замужестве. У девушек существовало поверье: которая из них раньше поставит в этот день свечку, та раньше и замуж выйдет, поэтому они встают рано утром и бегут в церковь ставить свечку празднику.

Покров день — что нельзя делать

В канун Покрова дня существовал древний запрет выхода в лес.

По народным поверьям, с Покрова переставали «бродить и колобродить по лесам лешие. При расставании со своей свободой, лешие ломают деревья, вырывают с корнями кусты, разгоняют зверьё по норам, а затем и сами проваливаются сквозь землю до самой весны.

В канун Покрова лешие целый день воют, стараясь перекричать ветер; и ни мужик, и ни баба, ни ребята малые не подойдут в этот день к лесу — из боязни, чтобы лесной хозяин не натешился над ними напоследок». «Леший — не свой брат, переломает косточки не хуже медведя!».

Существовало поверье, что домовой уносит весь хлеб у того, кто молотит в этот праздник. В деревнях, где на этот день варят пенный напиток, крестьяне ставят ведерко пенного напитка в гумно и оставляют его там несколько дней.

На Покров день не стоит заниматься тяжелой работой и домашними делами. Нельзя в этот день также ссориться и ругаться.



Покров день — приметы