«Покорители холода» провели первые замеры температур

Участники экспедиции «Покорители холода» по верхоянскому направлению приступили к замерам температур, сообщает телеканал «Якутия 24».

«Установили метеобудку и термометр. Замеры проводились в 6.50,9.00 и 12.00 по местному времени. Минимальная температура составила минус 55 градусов», — сообщили участники экспедиции.

Они также добавили, что дальнейшие замеры они проведут мобильным веерным способом во время движения по реке Нельгесе.

Напомним, что команды одновременно соревнуются на территориях двух районов – Верхоянского и Оймяконского. Их цель – зафиксировать самую низкую температуру и, соответственно, получить кубок «Покорителя холода» за текущий год.

Экспедиция стартовала 12 января. В течение 10 дней участники будут измерять экстремально низкие температуры, чтобы найти точку с рекордными показателями. Для этого будет использоваться специальная методика, которую разработала Российская метеорологическая служба.