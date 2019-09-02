«Поколение» ждет молодежь

ФАДН России вновь приглашает лидеров студенческих, молодежных и общественных организаций, этнокультурных объединений из разных регионов страны встретиться в «Поколении». Всероссийский патриотический межнациональный лагерь молодежи с таким названием пройдет уже в третий раз в Московской области с 16 по 21 октября.

Его участников ждут встречи с интересными людьми, которые поделятся историями своих успехов: политиками, общественными деятелями, артистами, музыкантами, писателями, а также мастер-классы, направленные на развитие личностных компетенций и просветительские лекции.

В течение всей смены под руководством профессиональных режиссеров, продюсеров, операторов ребята будут работать над созданием социальных роликов по межнациональной тематике, которые затем будут транслироваться на региональных телеканалах и размещаться в федеральных СМИ.

Учебная программа также включает практические занятия по командообразованию, деловые игры, спортивные мероприятия, экскурсии.

«Лагерь «Поколение» стал той площадкой, где национальные различия служат основой для диалога и объединения, а не соперничества. Главный результат таких специализированных смен в том, что ребята продолжают общаться после окончания работы лагеря, ездят друг к другу в гости, вместе реализуют социальные проекты», – говорит руководитель ФАДН России Игорь БАРИНОВ.

Завершится лагерь церемонией награждения авторов лучших короткометражек.

Желающих присоединиться к лидерам студенческих, молодежных и общественных организаций, этнокультурных объединений из разных регионов страны нужно отправить личную анкету на почту: minmol@sakha.gov.ru. По всем вопросам можно обращаться в отдел по управлению и прогнозированию молодежной политики Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям республики по тел.: 507-124.

Скачать анкету по ссылке: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3060730