Покинутые населённые пункты: Деревни-призраки

Деревни-призраки. В десяти селах Якутии числится всего по одному жителю

Чем они раньше жили и почему опустели?

Всероссийская перепись населения 2021 года выявила в Якутии порядка 40 сёл, где численность населения составляет меньше десяти человек. В десяти переписчики насчитали только по одному жителю. Корреспондент ЯСИА узнал, что это за деревни, чем они раньше жили и почему опустели.

Олекминский район

В Олекминском районе есть сразу четыре села, в которых числится по одному человеку. Это Олом, Черендей, Куду-Бясь и Затон ЛОРП. Как выяснилось, последнее из них является пригородом Олекминска.

«В одно время в Затоне ЛОРП давали участки для жителей под дачи. Тогда земли под собственность оформили две семьи, но сейчас там никто не живет. Поэтому этого села по сути нет», — рассказал ЯСИА глава Олекминска Сергей Щебляков.

Безлюдными оказались и другие три деревни. В село Куду-Бясь, которое находится на другой стороне реки Лены, местные выезжают только весной и летом на охоту и рыбалку. Также здесь занимаются выращиванием картофеля. В остальное время года оно пустует.

Такая же ситуация в селе Олом.

«Деревня находится в тайге, в 70 км от Кяччинского наслега. В летнее время туда дороги нет, можно добраться только на лошадях. В 90-е годы в Олом был совхоз, жили порядка десяти семей. Сейчас же практически все дома пустуют. Осталась только одна семья коневодов. Занимаются охотой, рыбалкой, заранее закупаются продуктами, для электричества используют дизельную станцию», — поведала глава Кяччинского наслега Роза Федотова.

Намский район

Обезлюдевшее село Юнер-Олох Намского района расположено на правом берегу Лены у озера Усун-Кюёль. Сегодня оно входит в состав Хомустахского 2-го наслега. Как рассказали в администрации наслега, деревня давно заброшена, но там проживает одна семья, которая занимается сельским хозяйством.

Усть-Алданский

Село Чиряпчи находится в 15 км от села Сырдах Усть-Алданского района. По словам главы Сырдаха Юрия Колодезникова, в советское время деревня процветала. Были большая ферма, совхоз, школа. Чиряпчи известна как родина именитых якутян. Среди них — Герой Социалистического Труда, доярка Елизавета Ивановна Бурцева.

Сегодня в селе никто не живет, только несколько человек выезжают на летний отдых.