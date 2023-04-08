Показания на главу Оймяконского улуса дал его подчиненный

Подробности о скандале с главой Оймяконского улуса сообщает ТайгаПост. Иннокентий СИВЦЕВ стал уже вторым задержанным по делу о хищении средств Оймяконского улуса. Издание рассказывает, в чем обвиняют чиновника, где его взяли, как он себя ведет и кто дал на него показания.

Иннокентия Сивцева задержали сотрудники УФСБ по Якутии сегодня, 8 апреля в 11.50. Чекисты пришли к нему домой в квартиру в Якутске, где глава улуса находился в командировке. По словам адвоката Виталия КОНОНОВА, уголовное дело по статье 160 часть 4 (хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере) было возбуждено еще в январе. Тогда в нем не было ни обвиняемых, ни подозреваемых.

В конце прошлого года прокуратура установила: по итогам работы в 2021 году начальник МБУ «Служба развития инфраструктуры и оранизационно-правового обеспечения Оймяконского района» Борис СКРЫБЫКИН получил премию в 3 млн рублей из средств сэкономленного фонда оплаты труда. Приказ о премировании согласовал глава улуса Иннокентий СИВЦЕВ.

По словам Скрыбыкина, все деньги он отдал главе Сивцеву – этакий стопроцентный откат. Месяц назад Скрыбыкина задержали, сейчас он находится под домашним арестом. А 8 апреля пришла очередь Иннокентия Сивцева.

Адвокат Виталий КОНОНОВ рассказал ТайгаПост следующее:

— По версии следствия, премия в 3 млн рублей была незаконно выдана начальнику МБУ, поскольку согласно положению 2021 года установлен ее максимальный размер. Однако в этом положении не идет речь о премиях из сэкономленного фонда оплаты труда. Они регулируются другим положением от 2017 года, в котором лимиты не установлены.

— Какой позиции придерживается Иннокентий Сивцев?

— Он признает, что согласовал выдачу премии, обсуждал этот вопрос с заместителями. Но никаких денег от Скрыбыкина не получал. Считает, что премия была выдана законно на основании положения 2017 года.

В начале текущего года прокуратура обратилась с иском к администрации Оймяконского района о признании незаконным приказа о премировании Скрыбыкина и взыскании с него всей суммы. Был подготовлен соответствующий отзыв на иск, приложили заключение трудовой инспекции, которая считает правомерной выдачу премии. И суд вынес определение о приостановлении дела. Так что история с задержанием Сивцева для нас стала полной неожиданностью.

— Что следствие еще имеет против Сивцева, кроме показаний Скрыбыкина о передаче ему денежных средств?

— По нашим данным, больше ничего – человека задержали буквально по одному показанию.

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