Показ лимитированной коллекции от дизайнера Анжелики Кириллиной
В Мультимедийном историческом парке «Россия- моя история» состоится показ лимитированной коллекции от создателя якутского бохо стиля — бренда «Sakhaboho» дизайнера Анжелики Кириллиной — Куйаар, выпущенной специально для Ысыаха.
Самый полный показ коллекций всей творческой деятельности дизайнера Анжелики Кириллиной — КУЙААР*
ДЕМОНСТРАЦИЯ любителей бренда своих эксклюзивных нарядов от *»Sakhaboho»*
Только в этот вечер презентация уникального нового формата музыки — сет-микса якутского фольклора и медитации от признанных мастеров мировой этнической музыки — Виртуоза-Хомусиста Мира Юлияны Кривошапкиной-Дьуруйээнэ и золотого голоса якутского фольклора, Заслуженного артиста РС(Я) Ырыа Саарын.
В прогамме принимают участие; Заслуженная артистка РС (Я), Примадонна Якутской эстрады – Сахая, этно- музыкант, посол детского хомуса Якутии, обладатель этно- музыкальной премии Мира- Владимир Дормидонтов.
Хомусист Артур Семенов — Тон Саха.
Гостей вечера благословит на плодородный, богатый год Алгысчыт Афина Намастэ.
Чай и настоящий кумыс от Кучу Туйаара добавит сил и энергии.
*✅Билеты продаются:*
— в к/т Центральный.
— Онлайн продажа:
http://sakhaconcert.ru
@sakhaboho
✅Цена: 1500р
❗в продаже всего 100 билетов.
✅Справки по тел 89142708828
+7 (999) 174-67-82
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