Показ лимитированной коллекции от дизайнера Анжелики Кириллиной

В Мультимедийном историческом парке «Россия- моя история» состоится показ лимитированной коллекции от создателя якутского бохо стиля — бренда «Sakhaboho» дизайнера Анжелики Кириллиной — Куйаар, выпущенной специально для Ысыаха.

Самый полный показ коллекций всей творческой деятельности дизайнера Анжелики Кириллиной — КУЙААР*

ДЕМОНСТРАЦИЯ любителей бренда своих эксклюзивных нарядов от *»Sakhaboho»*

Только в этот вечер презентация уникального нового формата музыки — сет-микса якутского фольклора и медитации от признанных мастеров мировой этнической музыки — Виртуоза-Хомусиста Мира Юлияны Кривошапкиной-Дьуруйээнэ и золотого голоса якутского фольклора, Заслуженного артиста РС(Я) Ырыа Саарын.

В прогамме принимают участие; Заслуженная артистка РС (Я), Примадонна Якутской эстрады – Сахая, этно- музыкант, посол детского хомуса Якутии, обладатель этно- музыкальной премии Мира- Владимир Дормидонтов.

Хомусист Артур Семенов — Тон Саха.

Гостей вечера благословит на плодородный, богатый год Алгысчыт Афина Намастэ.

Чай и настоящий кумыс от Кучу Туйаара добавит сил и энергии.

*✅Билеты продаются:*

— в к/т Центральный.

— Онлайн продажа:

http://sakhaconcert.ru

@sakhaboho

✅Цена: 1500р

❗в продаже всего 100 билетов.

✅Справки по тел 89142708828