02.11.2022
12:47
884

Общество

Покатушки детей возмутили соцсети

Соцсети облетела фотография детей, катающихся с «горки» возле ДК Кулаковского. Пользователи отметили опасность выезда детей на проезжую часть.

 @sakhapress1 опубликовал комментарий Дома дружбы народов им.А.Е. Кулаковского:

1 ноября якутские телеграм-каналы опубликовали фотографию с подписью: «Дети катаются с горки у ДК Кулаковского. Как бы на дорогу не вылетели». Напомним, что газон Дома дружбы народов им.А.Е. Кулаковского не предназначен для катания и игр. Оперативно проведена беседа с подростками, катающимися с газона, по профилактике травматизма и ДТП. Также вчера, 1 ноября, дети сломали уличное ограждение. Городская служба быстро подъехала и устранила повреждение.

Родителям необходимо вести индивидуальную работу с детьми о безопасном поведении на улице, проезжей части, опасности горок, наледей.

Фото: кримякутия.
Источник: https://t.me/sakhapress1/

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх