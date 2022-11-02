Покатушки детей возмутили соцсети

Соцсети облетела фотография детей, катающихся с «горки» возле ДК Кулаковского. Пользователи отметили опасность выезда детей на проезжую часть.

@sakhapress1 опубликовал комментарий Дома дружбы народов им.А.Е. Кулаковского:

1 ноября якутские телеграм-каналы опубликовали фотографию с подписью: «Дети катаются с горки у ДК Кулаковского. Как бы на дорогу не вылетели». Напомним, что газон Дома дружбы народов им.А.Е. Кулаковского не предназначен для катания и игр. Оперативно проведена беседа с подростками, катающимися с газона, по профилактике травматизма и ДТП. Также вчера, 1 ноября, дети сломали уличное ограждение. Городская служба быстро подъехала и устранила повреждение.