Пока Якутск спал: глобальный сбой в сетях

Сегодня человечество в шоке: соцсети Facebook и связанных с ней WhatsApp и Instagram перестали полноценно работать, появились ошибки соединения с сервером, невозможно отправлять сообщения и т.д. Информацию об этом опубликовали в Европе, в Азии, в Северной и Южной Америке. По данным в СМИ сбои начались около 18:34 по Москве.

После проблемы в этих трех популярных сервисах пользователи перешли в Телеграм, но и он стал работать заметно медленнее.

Автор телеграм-канала Эшер II прокомментировал: «Это самый масштабный сбой, лежит вообще вся сеть, именно сеть». Технический директор IT-компании CloudFlare Джон Грэхем-Камминг сообщил, что Facebook и связанные с ним сервисы пропали из основного протокола динамической маршрутизации (BGP).

Позднее были зафискированы перебои в работе таких гигантов , как Google, Twitter, TikTok, Amazon.

Все сервисы заверяют, что работают над устранением проблем.

Для многих якутян невозможность начать день без общения в WhatsApp и пролистывания Instagram — настоящая катастрофа.