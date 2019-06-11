Пока мужчина отдыхал в баре, двое «обработали» его машину

В дежурную часть отдела полиции поступило заявление по факту кражи сумки из автомашины «Toyota Noah».

Потерпевший рассказал полицейским, что припарковал свой автомобиль возле одного из баров города, после чего вышел из салона. Когда он вернулся, то обнаружил, что водительское окно разбито, а из салона автомашины похищена сумка с документами и банковскими картами.

В кратчайшие сроки оперуполномоченным уголовного розыска удалось установить личность подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое безработных 24-летний уроженец Кобяйского района и 55-летний уроженец Иркутской области. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.