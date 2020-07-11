Пока мэр Якутска в отпуске

В пятницу, 10 июля исполняющий обязанности главы города Якутска Евгений Григорьев совершил объезд Сайсарского, Автодорожного, Промышленного, Губинского округов. В выездном совещании участвовали руководители и специалисты территориальных управлений, окружной администрации, других организаций.

Вместе с руководителем Сайсарского округа Матвеем Торговкиным, активистами округа, специалистами Управления архитектуры и представителями Горного улуса Евгений Григорьев обсудил строительство сквера с памятником Герою Советского Союза В.Д. Лонгинову. По информации общественников в рамках реализации проекта местных инициатив на территории сквера планируется демонтаж 4 свай ранее установленной стелы, затем возведут скульптуру со стелой, надписью на гранитной плите, фундаментом, изготовят пилоны. Памятник будет отлит в мастерской Виктора Федорова. Кроме того, установят опоры освещения с фонарями. Участники совещания обговорили срок исполнения проекта и приняли решение об открытии сквера имени Героя Советского Союза Владимира Лонгинова 27 сентября — в День государственности Республики Саха (Якутия).

В Автодорожном округе Евгений Григорьев осмотрел многоквартирный двухэтажный жилой дом по ул. Автодорожная, 8/4, на котором 24 июня возникли и продолжают увеличиваться трещины, грозя обрушением 3-го подъезда. По словам генерального директора ЯПНИИС Ольги Матвеевой, трещины в жилом доме образовались из-за разрушения свай. «Видимо, изначально были бракованные сваи. Весь бетон на сваях осыпался, дом держался только на свайной арматуре», — сказала Ольга Матвеева. Отмечено, что управляющая компания не откачивала воду, которая накопилась под домом, и не реагировала на многократные обращения жителей.

Заместитель руководителя Управления Автодорожного округа Иван Степанов сообщил, что по распоряжению Окружной администрации города Якутска от 9 июля жильцам оказана материальная помощь, сегодня деньги уже перечислены жителям. Далее участники совещания обсудили проведение экспертизы дома, ход ремонтных работ, в том числе усиление свай, а также состояние близлежащих домов. Евгений Григорьев поручил оградить дом от проникновения лиц без определенного места жительства, оказать содействие владельцам 2 квартир, приобретенных в ипотеку, в отсрочке оплаты ежемесячных взносов в банк, признании квартир непригодным для проживания.

«Обваливающаяся сторона дома после заполнения всех документов будет разобрана. Дом разрежут по температурному шву, затем будет возведена новая стена», — прокомментировал Евгений Григорьев.

В Промышленном округе участники совещания обсудили вопрос расселения жителей из аварийных домов по ул. Богдана Чижика, 29/1, 29/2, 33/1.

В Губинском округе исполняющий обязанности главы осмотрел несанкционированную стоянку для судов в 202 микрорайоне. По итогам совещания принято решение через полгода объявить аукцион на муниципальную землю, где сейчас стоят речные суда.

Здесь же обсудили вопрос создания автопарковки рядом с поликлиникой № 4. В Управление архитектуры и градостроительной политики будут предоставлены документы об увеличении парковочных мест около поликлиники № 4. В Департамент градостроительства окружной администрации будет доведена информация о самовольном строительстве объекта торговли за поликлиникой.