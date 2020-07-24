Пока мама была на работе

В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратился местный житель с заявлением о том, что ночью с его автомобиля марки «УАЗ», припаркованного во дворе дома по ул. Билибина, неизвестным похищен аккумулятор и домкрат. Сумма причиненного ущерба составила более 7000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 15-летний подросток.

Установлено, что подозреваемый приметил припаркованную в одном из дворов автомашину. Ночью, воспользовавшись отсутствием матери, которая была на работе, он совершил кражу имущества. Похищенное изъято.

В отношении несовершеннолетнего, достигшего уголовно-наказуемого возраста, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.