Пока дефицит — «Бетукладин»для профилактики короновируса, разработанный в Якутии
«Объемы производства «Бетукладина» не позволяют в ближайшее время открыть розничные продажи, весь произведенный препарат направляется в некоторые клиники, в соответствии с заключенными ранее договорами», — сообщает коллектив разработчиков биологически активной добавки к пище «Бетукладин», применяемой для профилактики и лечения вирусных и бактериальных инфекций, в том числе COVID-19.
«БАД «Бетукладин» производится в экспериментальном цехе Института биологических проблем криолитозоны ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» и имеющееся оборудование не позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции. Врачи клиник, в которые поступает «Бетукладин», назначают его пациентам и принимают сами для профилактики коронавируса, а мы получаем от них необходимый для дальнейших научных исследований ценный клинический материал. Для увеличения объемов производства «Бетукладина» наши индустриальные партнеры открыли биотехнологическое предприятие в ТОР «Кангалассы», заказали необходимое оборудование, часть из которого уже отгружена из заводов-изготовителей, а часть будет изготовлена и доставлена в Якутск не ранее марта-апреля 2022 года. Поэтому «Бетукладин» появится в розничной продаже только летом», — сообщил один из разработчиков препарата, заведующий лабораторией экологической медицинской биохимии, биотехнологии и радиобиологии ИБПК ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» Михаил Шашурин.
Напомним, что разработчиками БАД «Бетукладин» являются ученые Института биологических проблем криолитозоны ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» — главный научный сотрудник, доктор биологических наук Борис Кершенгольц и старший научный сотрудник, кандидат биологических наук Михаил Шашурин.
Первоначально средство разрабатывалось для применения при лечении таких тяжелых заболеваний как туберкулез и вирусный гепатит В. Проведенные в 2018-2019 годах исследования на базе НПЦ «Фтизиатрия» под руководством доктора медицинских наук Марии Винокуровой показали эффективность препарата при лечении туберкулеза легких с множественной лекарственной устойчивостью. Затем под руководством главного внештатного инфекциониста республиканского Минздрава, доктора медицинских наук Снежаны Слепцовой «Бетукладин» был испытан в целях повышения эффективности лечения одной из самых тяжелых форм вирусных гепатитов — гепатита «В» с дельта агентом. Результаты также оказались весьма впечатляющими.
В 2020-2021 годах «Бетукладин» прошел все стадии клинических испытаний, которые показали эффективность препарата для профилактики и лечения COVID-19. В октябре 2021 года ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» получил Свидетельство о государственной регистрации продукции на биологически активную добавку к пище «Бетукладин». Биопрепарат снижает вероятность заражения коронавирусом и на 45-53 процента снижает продолжительность и тяжесть протекания острой фазы заболевания, облегчает и ускоряет процесс реабилитации после перенесённого COVID-19. Помимо этого «Бетукладин» эффективен в борьбе с депрессией и утомляемостью, которые часто проявляются у переболевших новой коронавирусной инфекцией.
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