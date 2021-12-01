Пока дефицит — «Бетукладин»для профилактики короновируса, разработанный в Якутии

«Объемы производства «Бетукладина» не позволяют в ближайшее время открыть розничные продажи, весь произведенный препарат направляется в некоторые клиники, в соответствии с заключенными ранее договорами», — сообщает коллектив разработчиков биологически активной добавки к пище «Бетукладин», применяемой для профилактики и лечения вирусных и бактериальных инфекций, в том числе COVID-19.

Напомним, что разработчиками БАД «Бетукладин» являются ученые Института биологических проблем криолитозоны ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» — главный научный сотрудник, доктор биологических наук Борис Кершенгольц и старший научный сотрудник, кандидат биологических наук Михаил Шашурин.

Первоначально средство разрабатывалось для применения при лечении таких тяжелых заболеваний как туберкулез и вирусный гепатит В. Проведенные в 2018-2019 годах исследования на базе НПЦ «Фтизиатрия» под руководством доктора медицинских наук Марии Винокуровой показали эффективность препарата при лечении туберкулеза легких с множественной лекарственной устойчивостью. Затем под руководством главного внештатного инфекциониста республиканского Минздрава, доктора медицинских наук Снежаны Слепцовой «Бетукладин» был испытан в целях повышения эффективности лечения одной из самых тяжелых форм вирусных гепатитов — гепатита «В» с дельта агентом. Результаты также оказались весьма впечатляющими.

В 2020-2021 годах «Бетукладин» прошел все стадии клинических испытаний, которые показали эффективность препарата для профилактики и лечения COVID-19. В октябре 2021 года ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» получил Свидетельство о государственной регистрации продукции на биологически активную добавку к пище «Бетукладин». Биопрепарат снижает вероятность заражения коронавирусом и на 45-53 процента снижает продолжительность и тяжесть протекания острой фазы заболевания, облегчает и ускоряет процесс реабилитации после перенесённого COVID-19. Помимо этого «Бетукладин» эффективен в борьбе с депрессией и утомляемостью, которые часто проявляются у переболевших новой коронавирусной инфекцией.