Пока часы 12 бьют: Примадонна о новогоднем желании

Сахая: Новый год 🎉— это всегда надежда на что-то хорошее. Это мечты о счастье.🌷Это трепетное ожидание, что наступающий год непременно будет лучше предыдущего🥰🙌🏻, а все беды, разочарования и горести останутся в прошлом😌🙏

Фото: соцсети Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх