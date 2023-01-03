03.01.2023
12:12
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Светская хроника
Пока часы 12 бьют: Примадонна о новогоднем желании
Сахая: Новый год 🎉— это всегда надежда на что-то хорошее. Это мечты о счастье.🌷Это трепетное ожидание, что наступающий год непременно будет лучше предыдущего🥰🙌🏻, а все беды, разочарования и горести останутся в прошлом😌🙏
Фото: соцсети
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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