10.01.2022
17:36
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Якутск

Пойманы собаки-людоеды? 😮

Успех собаколовов Якутска. Конец банде. Пойманы собаки-людоеды? 😮

Источник @novosti__yakutska В якутском ватсапе пишут, что это те самые собаки-людоеды, их только сейчас поймали. Посветлее — вожак, а слева — самая сильная.

Ранее @novosti__yakutska писали: Фото 2

Та самая стая с ипподрома.

Пишет бывший вахтер ипподрома:

«Та что отмечена стрелкой самая борзая и активная. Нападает первой. Пёс на самом верху он валит, сбивает с ног. Он огромный и очень страшный. Даже когда идешь с палкой или вилами рычит на тебя. Никого и ничего не боится».

Фото: Из соцсетей
Источник: Инстаграм SakhaLife.ru
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