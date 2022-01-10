Успех собаколовов Якутска. Конец банде. Пойманы собаки-людоеды? 😮

Источник @novosti__yakutska В якутском ватсапе пишут, что это те самые собаки-людоеды, их только сейчас поймали. Посветлее — вожак, а слева — самая сильная.

Ранее @novosti__yakutska писали: Фото 2

Та самая стая с ипподрома.

Пишет бывший вахтер ипподрома:

«Та что отмечена стрелкой самая борзая и активная. Нападает первой. Пёс на самом верху он валит, сбивает с ног. Он огромный и очень страшный. Даже когда идешь с палкой или вилами рычит на тебя. Никого и ничего не боится».