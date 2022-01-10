10.01.2022
17:36
460
Якутск
Пойманы собаки-людоеды? 😮
Успех собаколовов Якутска. Конец банде. Пойманы собаки-людоеды? 😮
Источник @novosti__yakutska В якутском ватсапе пишут, что это те самые собаки-людоеды, их только сейчас поймали. Посветлее — вожак, а слева — самая сильная.
Ранее @novosti__yakutska писали: Фото 2
Та самая стая с ипподрома.
Пишет бывший вахтер ипподрома:
«Та что отмечена стрелкой самая борзая и активная. Нападает первой. Пёс на самом верху он валит, сбивает с ног. Он огромный и очень страшный. Даже когда идешь с палкой или вилами рычит на тебя. Никого и ничего не боится».
Фото: Из соцсетей
Источник: Инстаграм SakhaLife.ru
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