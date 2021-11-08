08.11.2021
12:42
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Экология

Пойманы нарушители правил охоты

Во исполнение приказа Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) «О мерах по усилению выездных обследований по контролю за соблюдением Правил охоты в период осенне-зимнего сезона охоты» и в целях осуществления федерального государственного охотничьего надзора, в период с 30 октября по 7 ноября Якутским комитетом государственного экологического надзора проведены два контрольно-надзорных мероприятия на угодьях общего пользования, закрепленных охотничьих угодьях и на территории ООПТ РР «Кэнкэмэ».

В ходе рейдовых мероприятий проверено 47 охотников любителей, 20 автомашин,  выявлено 6 нарушений правил охоты и 1 нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях.

Якутский комитет призывает охотников  соблюдать правила охоты и природоохранное законодательство.

Фото: Пресс-служба Минэкологии РС(Я)
Источник: Пресс-служба Минэкологии РС(Я)
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