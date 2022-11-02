Поймана собака, напавшая на ребенка в Якутске

Как сообщает бригада ловцов безнадзорных собак, сигнал о нападении на ребенка в районе ул. Жорницкого отработан в ночь с 1 на 2 ноября. Собака, по фото похожая на совершившую нападение, действительно, поймана, доставлена в Приют для безнадзорных животных. Судя по ошейнику, животное имеет хозяев, собака находилась на самовыгуле в нарушение действующих правил содержания домашних животных, сообщает тгк ЯКУТСК @YakutskRF

Будет проведена работа установлению владельцев животного и привлечению к ответственности.

Просьба ко всем горожанам, сообщать об агрессивных, крупных собаках, а также стаях животных на улицах без хозяев, на телефон ЕДДС 444-564 и чат-бот в whatsapp Муниципального центра управления 8-914-261-06-98 — направляйте фото, видео, адрес или район. тгк ЯКУТСК @YakutskRF