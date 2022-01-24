24.01.2022
14:41
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Происшествия

Поисковые водолазные работы в Булунском районе прекращены

Как уже сообщалось ранее от представителя АО «Алмазы Анабара» поступила информация о том, что при пробивке технологической трассы от базы Джарджан в сторону н.п. Жиганск, на реке «Лена», провалился под лед трактор К-702 в котором находилось 2 человека.

К месту ЧС в Булунский район вылетела группа водолазов ГБУ «Служба спасения РС(Я) совместно с инспектором Жиганского ГИМС и сотрудниками ОВД по Жиганскому району. По прибытию на место провала трактора специалистами были подготовлены майны, толщина льда в месте провала составила 35-40 см, глубина около 7 метров. При помощи видеокамеры был произведен визуальный осмотр утонувшего трактора, верхний люк и боковая дверь были открыты, людей внутри кабины и вблизи транспортного средства не обнаружены.  Сильное течение около 2.5 метров в секунду не представляется возможным  проведение водолазных работ. Группа спасателей прибыла к месту дислокации.

Источник: Специалист по связям с общественностью ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Николай Фатеев
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