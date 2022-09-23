Поисковой экспедицией были подняты останки 405 красноармейцев и командиров

Поисковые объединения из Республики Саха-Якутия стали участниками военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт»

22 сентября у Ржевского мемориала Советскому солдату, филиала Музея Победы, состоялось торжественное закрытие международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт». В этом году в рамках экспедиции работали 450 поисковиков из 23 регионов России, в том числе из Республики Саха-Якутия.

За 13 дней поисковой экспедиции были подняты останки 405 красноармейцев и командиров Красной Армии, погибших на ржевской земле. Имена 26 из них удалось установить.

«Выражаю искреннюю благодарность всем поисковикам, которые приняли участие в экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в этом году. Именно благодаря вашему труду и проявленному упорству Родина и современное поколение узнает имена героев, отдавших жизнь за Великую Победу», — отметил заместитель директора Музея Победы Федор Смуглин, добавив, что имена всех опознанных героев будут внесены во всенародный исторический депозитарий «Лица Победы».

Участники торжественной церемонии возложили цветы к подножию Ржевского мемориала Советскому солдату, после чего гробы с останками солдат перевезли на Мемориальное кладбище Советских воинов города Ржева и захоронили в братской могиле. Найденные во время раскопок личные вещи были переданы родственникам.

Участие в церемонии приняли представители поисковых объединений Верхневолжья, Республики Саха (Якутия) и других регионов, Российского военно-исторического общества, Музея Победы, ветераны, юнармейцы, жители и гости ржевского края.

Экспедиция «Ржев. Калининский фронт» организована Фондом «Застава святого Ильи Муромца» при поддержке Министерства обороны, Российского военно-исторического общества, Росгвардии и Правительства Тверской области. Она проходит в Тверской области с 2016 года. За шесть лет были подняты останки около 2700 бойцов и командиров Красной Армии, установлены имена более 100 воинов, отстоявших Родину у врага.