Поисковое движение – это путь воспитания патриотизма

Якутия понесла в годы Великой Отечественной войны тяжелые людские потери. На фронте погибло 38 415 воинов–якутян, в тылу от голода, болезней умерло, по разным данным, от 65 256 — до 82 600 человек. Участники поискового движения — те люди, которые помогают возвращать имена пропавшим без вести. Невозможно оставаться равнодушным, когда имеешь дело с трагически оборвавшимися судьбами. Поэтому поисковое движение – это действенный способ воспитания патриотизма, сопричастности к важным историческим событиям.

Как отметил глава Якутии Айсен Николаев в своем посте в сети Инстаграм, «наша святая обязанность — сохранять и передавать память о великом подвиге народа». Как будто в подтверждении своих слов в сентябре прошлого года Ил Дархан вручил правнучке погибшего на полях сражений Великой Отечественной войны красноармейца 183-й стрелковой дивизии, уроженца Олёкминского района Александра Васильевича Габышева его медальон, найденный отрядом поисковиков.

Этого могло не произойти, если бы в России и республике не было бы поискового движения.

Поисковое движение в России зародилось в 1960-е годы. Поисковики находили останки потерянных без вести бойцов, организовывали захоронения и музеи. С годами движение становилось все более профессиональным, широким и системным. В 1989 году, еще в СССР, в Новгородской области была проведена первая «Вахта памяти» — акция, цель которой – почтить память погибших. В 1994 году в России движение впервые получило федеральное финансирование.

Современный этап движения можно отсчитывать с 2013 года: создано общероссийское общественное движение «Поисковое движение России». Это крупнейшая организация, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. В движение входит более 42 тыс. участников. За годы работы движения, его участниками были найдены останки более 170 000 советских солдат и офицеров, установлены более 9 500 имен защитников Отечества.

Поисковая деятельность по классификатору Фонда президентских грантов – единого оператора грантов для НКО – проходит по направлению «сохранение исторической памяти». Уже в первый год работы единого оператора якутская ассоциация в содействии защиты прав ветеранов войны и труда «Ветеран» выиграла грант на проект «Мы вместе, мы рядом — создание и развитие студенческих поисковых отрядов Республики Саха (Якутия)».

На «Вахту Памяти» в 2018 -2019 гг. из Якутии ездило 80 человек. В апреле-мае 2021 года поисковая группа из Республики Саха (Якутия) в составе 5 человек выехала на «Вахту Памяти». Поиски не захороненных солдат велись под Ржевом и под Волгоградом.

11 августа 2020 года у деревни Есемово в Тверской области был открыт первый в стране учебный лагерь для поисковиков имени якутского снайпера Федора Охлопкова (ВПЛ им. Охлопкова). Строительство было реализовано благотворительным фондом «Добро» при поддержке ЯТЭК. Федор Охлопков — уроженец Томпонского района (Якутия), легендарный «снайпер без промаха».

Лагерь располагается на территории кровопролитной Ржевской битвы и стал местом обучения поисковой работе молодёжи из Якутии, Тверской области и других регионов страны. В этих местах за 2 года погибло порядка 2,6 млн. чел. с обоих сторон. На ржевском плацдарме сражалось свыше 2 тысяч якутян.

С 5 по 19 июля 2021 года на ВПЛ им. Охлопкова планируется смена проекта «Вахта Памяти. Ржев – Дальний Восток». Участие в проекте даст студентам уникальную возможность под руководством опытных поисковиков проводить поисковые работы в местах судьбоносных сражений. Будут организованы экскурсии в наиболее значимые мемориальные комплексы, музеи и к местам братских захоронений: Ржевский мемориал Советскому Солдату, парк «Патриот» (экскурсионная программа «Дороги памяти»), музей-заповедник «Бородинское поле».

В программе участвуют крупнейшие вузы дальневосточных регионов — СВФУ им. Аммосова, ДВФУ, Сахалинский госуниверситет, Камчатский госуниверситет им. В. Беринга, Амурский госуниверситет, Северо-Восточный государственный университет, Забайкальский госуниверситет. Участников смены отбирают сами вузы. По возвращению на Дальний Восток участники смены могут стать активистами, способствующими развитию поискового и волонтерского движения в своих ВУЗах.