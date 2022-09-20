Поисковая операция в Аллаиховском улусе завершилась успешно

В результате облета предполагаемого места пропажи лодки с оленеводами в Аллаиховском районе, спасателями ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» лодка была обнаружена в северной части Хромской губы. С места происшествия эвакуирован один человек передан службе «03» п.Чокурдах. Двое мужчин остались на базе оленеводческой общины. Спасатели убыли на место постоянной дислокации.

Фото: Пресс-службы ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Источник: Пресс-служба ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»

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