Поисковая группа произвела облет в Усть-Янском районе

7 сентября поисковая группа в составе 4 спасателей Службы спасения РС (Я), родственников пропавших мужчин и проводника на воздушном судне Ан-26 авиакомпании «Полярные авиалинии» совершила облет по маршруту: Усть-Куйга – о. Столбовой. Полет над островной частью проходил на высоте 200 метров. Визуально предметы на земле, береговой линии и на воде различались хорошо. Облет результатов не дал.

На 8 сентября запланирован облет береговой линии от м. Святой Нос до м. Буор-Хая.

Напомним, по информации ЕДДС Усть-Янского района, утром 24.08.2022 г. на катере с мотором по маршруту: Нижнеянск – Святой нос – Кигилях на Б.Ляховский- Малый Ляховский- Фаддеевский- о. Новая Сибирь двое мужчин отправились за знакомыми рыбаками и не дают о себе знать до настоящего времени.

Ранее поисковые работы проводились силами РСЧС, к поискам привлекались спасатели поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по РС(Я) и воздушное судно Ми-8 МЧС России.