Поиски пропавших в Анабарском районе: обнаружены следы третьего снегохода

23 февраля в Юринг-Хайнском наслеге Анабарском районе Республики Саха (Якутия) объявлено чрезвычайное положение в связи с поисками 3 потерявшихся человек.

Сегодня, 25 февраля, глава Юринг-Хайнского национального (долганского) наслега обратился в Службу спасения РС(Я) за помощью в поисках пропавших мужчин.

Оперативная группа спасателей Службы спасения Якутии вылетела в Саскылах. Наготове находится вертолет в Тикси.

В целях оперативного проведения поисково-спасательных работ создан оперативный штаб и поисковые группы в составе 7 человек, 1 вездехода и 3 снегоходов из села Юринг-Хая и со стороны Красноярского края.

Сегодня около 12 часов дня поисковая группа на 2 снегоходах обнаружила 1 пострадавшего, который заблудился и шел пешком.

В настоящее время обнаружен капот и следы от третьего снегохода. Поисковая группа идет по следу.