17.09.2022
17:01
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Происшествия

Поисками пропавших людей в Казачье займется экстрасенс

Якутянка Ева Ворогушина сообщила в соцсетях о том, что на поиски ее отца вылетит экстрасенс-поисковик. По словам девушки, на данный момент поиски осуществляются только местными и родственниками. «Этих сил мало. Мы все еще не получили ответа от военных по облету. Мы должны использовать все возможности, чтобы найти родных», — пишет она в посте, сообщает тгк Yakutsk News Фото: eva.vorogushina

Фото: eva.vorogushina
Источник: тгк Yakutsk News

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