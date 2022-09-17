Поисками пропавших людей в Казачье займется экстрасенс

Якутянка Ева Ворогушина сообщила в соцсетях о том, что на поиски ее отца вылетит экстрасенс-поисковик. По словам девушки, на данный момент поиски осуществляются только местными и родственниками. «Этих сил мало. Мы все еще не получили ответа от военных по облету. Мы должны использовать все возможности, чтобы найти родных», — пишет она в посте, сообщает тгк Yakutsk News Фото: eva.vorogushina