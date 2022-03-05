Поиск 100 лучших учителей начался!

С 5 марта в республике стартовал приём конкурсных заявок на соискание специальной премии в сфере образования к 100-летию Якутии. Заявки на участие в конкурсе могут подать педагоги со стажем не менее пяти лет, реализующие программы основного общего и дополнительного образования, в том числе ведущие программы наставничества.

«Мир сегодня стремительно меняется, и на наших глазах формируется новое поколение. К ним уже невозможно применить те подходы, которые работали для вчерашних школьников и студентов. Качественное образование во многом зависит от стремления учителей, воспитателей повышать свою квалификацию, от их ответственности за результаты своего труда», — уверен глава региона Айсен Николаев.

Конкурс на соискание специальной премии ста лучшим учителям республики призван содействовать наращиванию и развитию кадрового потенциала региона через стимулирование и поощрение лучших педагогов, получивших общественное признание.

При подведении итогов конкурса будут учитываться эффективность использования педагогами современных образовательных технологий, методов дистанционного обучения, разработка и применение индивидуальных программ обучения, высокие достижения учащихся в олимпиадах, конкурсах и фестивалях международного, российского и республиканского уровнях.

По итогам конкурса 100 лучших учителей Якутии будут удостоены специальной денежной премии в размере 100 тысяч рублей. Для денежного вознаграждения ста лучших учителей АО «РНГ» перечислит через Целевой Фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия) пожертвования в размере 10 млн рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по 11 марта включительно. Проверка конкурсных материалов пройдёт с 12 марта по 8 апреля, а подведение итогов состоится с 14 по 24 апреля 2022 года.