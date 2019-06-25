Похолодание и ветер — погода в Якутске на завтра

Прогноз погоды в г. Якутске Ожидаемая с 21 час 25/VI до 21 час 26/VI Без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, днем порывы 8-13 м/с, температура воздуха ночью +10+12, днем +23+25°. Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 27-28/VI 2019 г. Местами на юге, в центральных районах, на северо-востоке, северо-западе небольшие, умеренные кратковременные дожди, в отдельных местах грозы, при грозах и на побережье порывистый ветер до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +11+16, при прояснении на северо-западе, западе, в горах на востоке +3+8, днем +23+28, на юго-западе, северо-западе до +32, при дождях +17+22°. Источник: Якутское УГМС.

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