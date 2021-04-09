По сведениям Якутского гидрометцентра, завтра в Якутске похолодает. Временами будет небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура воздуха ночью -6-8°, днем 0,-2°.

В центральных районах, на юге небольшой, местами умеренный снег, 11 апреля ночью в Усть-Майском, Томпонском, районах местами сильный снег, ветер умеренный, на юге до 9-14 м/с, поземки. На побережье местами 15-20 м/с, метели.

Температура воздуха ночью -9-14°, при прояснении в центральных районах, на юге -17-22, на западе -21-26°, на севере, северо-западе -30-35, днем -2-7°, на севере -8-13°, 11 апреля на юго-востоке 0,+5°, на побережье -12-17°.