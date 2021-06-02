Поход в Якутский музей станет еще интереснее

Дорогие друзья!

Мы рады сообщить, что в Якутском музее им. Ем. Ярославского открылась детская комната!

А это значит, что поход в музей станет еще интереснее!

Детская комната представляет собой пространство для детского досуга и ознакомления с традициями, культурой и природой Якутии в интерактивном игровом режиме. Пространство детской комнаты делится на две зоны. Первая зона предназначена для маленьких посетителей, в которой малыши могут приятно провести время за музейными раскрасками. Во второй зоне представлена выставка игрушек из фондов музея, также игрушки из личной коллекции Никитиной Анастасии. Кроме того, в комнате будет действовать постоянная книжная выставка наших партнеров «Моя библиотека» ЦБС г.Якутска.

Приглашаем детей и родителей посетить Детскую комнату, в которой будут проходить музейные занятия, мастер-классы, семейные программы, дни рождения и многое другое.

Инициаторами открытия детской комнаты выступили кураторы детских музейных программ Варламова Анна и Шевцова Кристина.

Справки по телефону: 89644201703