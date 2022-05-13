Похитил телевизор, чтобы посмотреть турнир по единоборствам

В дежурную часть полиции Намского района поступило заявление о краже имущества из квартиры аварийного дома — неизвестный похитил телевизор стоимостью 20 000 рублей. Потерпевший пояснил, что переехал на новый адрес, но часть вещей ещё не забрал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался 31-летний мужчина.

По словам подозреваемого, он хотел посмотреть турнир по смешанным единоборствам, но у него не было телевизора. Тогда мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, направился в расселенный дом, взломал навесной замок квартиры, проник внутрь и похитил телевизор. Похищенное он принес к себе домой. Будучи в нетрезвом состоянии, он заснул и проспал трансляцию турнира.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».