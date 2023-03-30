Похитил и избил начальника — из-за отпуска и зарплаты

Днем 24 марта т.г. в Отдел МВД России «Верхоянский» обратилась жительница пос .Батагай с сообщением о том, что её мужа – главного инженера коммунальной организации 1981 г.р. увез в неизвестном направлении агрессивно настроенный коллега, с которым ранее возник конфликт.

По данному факту был поднят личный состав отдела, введен план «Перехват».

Через непродолжительное время автомобиль подозреваемого был замечен возле жилого дома по ул.Аммосова. Проникнув внутрь, полицейские увидели, как мужчина в подъезде наносит удары потерпевшему. Там же находились еще двое мужчин. Полицейские незамедлительно пресекли противоправные действия и доставили причастных в отдел полиции.

При медосвидетельствовании у 29-летнего подозреваемого было установлено состояние алкогольного опьянения. Он пояснил, что конфликт возник по вопросам предоставления отпуска и уровня заработной платы.

В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия, назначены необходимые исследования.

Подразделением дознания МО МВД России «Верхоянский» возбуждено уголовное дело по ст.119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.



