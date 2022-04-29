Похитил для перепродажи стройматериалы в Сатале в Якутске

В отдел полиции №3 МУ МВД России «Якутское» поступили три заявления от горожан о том, что с их участков в районе СОНТ «Сатал» похищены деревянные брусья, предназначенные для строительства домов. Общая сумма ущерба составила порядка 500 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска установлена причастность одного подозреваемого ко всем трем эпизодам. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражу 35-летний мужчина.

Выяснилось, что подозреваемый в течение одного месяца вывозил со строящихся частных участков деревянные брусья с помощью услуг манипулятора. Также установлено, что похищенные строительные материалы злоумышленник сбыл покупателю через сайт бесплатных объявлений за 140 тысяч рублей.

В настоящее время похищенные брусья изъяты и возвращены законным владельцам. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.